Сегодня 25 октября 2018 года, 11:41

Минфин и НБУ презентовали законопроект о внедрении плана BEPS

Министерство финансов и Национальный банк Украины обнародовали проект изменений к Налоговому кодексу с целью реализации плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведения прибыли из-под налогообложения. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как отметили в Минфине, план действий по борьбе с размыванием базы налогообложения и перемещением прибыли за границу (план BEPS) был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2015 году.

План BEPS предусматривает 15 действий для устранения пробелов в международном налоговом регулировании и разногласий в национальном налоговом законодательстве разных стран, которые делают возможным сокрытие корпоративной прибыли и его искусственное перемещение в низконалоговые юрисдикции, где компании не осуществляют экономической деятельности. За последние три года 115 стран уже начали внедрение плана BEPS в национальное налоговое законодательство.

В Минфине сообщили, что проект закона направлен на внедрение в Украине восьми наиболее критических для Украины шагов:

действие 3: раскрытие физическими лицами — резидентами Украины своего участия в иностранных компаниях, которые они контролируют (КИК), и правила налогообложения таких компаний;

действие 4: ограничение расходов на финансовые операции со связанными лицами;

действие 6: предотвращение злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения;

действие 7: предотвращение искусственного избегания признания статуса постоянного представительства;

действия 8-10: совершенствование контроля за трансфертным ценообразованием;

действие 13: правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний.