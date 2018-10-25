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Сегодня 25 октября 2018 года, 10:08

Legal Tech: адвокатов приглашают на семинар о современных юридических технологиях

26 октября с.г. в 19.00 Комитет UNBA NextGen совместно с Высшей школой адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины приглашает юристов на второй семинар из серии «Современные юридические технологи». Об этом сообщается на сайте НААУ.

На этот раз спикерами семинара выступят известные практики в инновационной сфере юриспруденции:

- Дмитрий Форемный;

- Николай Смирнов;

- Владимир Копоть.

Обсуждаться будут следующие аспекты:

- почему бизнес-модели для инновационной юриспруденции будут полезны для вас;

- как можно разместить на одной странице бизнес-план любого стартапа и заработать на нем отличную сумму;

- какие бизнес-модели используют юридические фирмы-лидеры по всему миру;

- как можно получить клиента на совершенно новом и очень большом рынке государственных учреждений и коммунальных предприятий;

- как в реальном времени онлайн проверить всех застройщиков города Киева и получить своевременно и в полном объеме всю необходимую информацию.

Для адвокатов в возрасте до 40 лет действует акционная цена — 199 грн по промокоду: «NextGen100».

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Семинар состоится по адресу: Киев, ул.Борисоглебская, 3.