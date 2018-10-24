Сегодня 24 октября 2018 года, 22:52

Определены победители Best Legal Departments 2018

Награды вручены в 20 номинациях

Сегодня в рамках Ежегодного форума юрисконсультов состоялась торжественная церемония награждения ведущих юридических служб и юрисконсультов Украины Best Legal Departments 2018. Исследование ведущих юридических департаментов Украины традиционно проводится газетой «Юридическая практика». В этом году награды Best Legal Departments были вручены в 20 номинациях. Лучшим юридическим департаментом Украины стала юрслужба «Ощадбанка». Победитель в новой номинации «Лучший юрисконсульт по маркетингу и рекламе» — Ольга Лукьянова (группа компаний «Хенкель в Украине»). Юрслужба агрохолдинга «Мрия» получила награду как «Лучший юрдепартамент в агросфере и пищевой промышленности». Лучшим руководителем юрдепартамента названа Инна Крушинская (Fozzy Group).

Победители Best Legal Departments 2018

Лучший юридический департамент компании в агросекторе и пищевой промышленности

МРИЯ

Лучший юридический департамент банка

ОЩАДБАНК

Лучший юридический департамент компании в сфере транспорта и логистики

УКРПОЧТА

Лучший юридический департамент FMCG-компании

ХЕНКЕЛЬ В УКРАИНЕ

Лучший юридический департамент компании в сфере энергетики и природных ресурсов

УКРЭНЕРГО

Лучший юридический департамент компании в отрасли машиностроения

АНТОНОВ

Лучший юридический департамент компании в сфере химической промышленности

BASF

Лучший юридический департамент торговой компании

FOZZY GROUP

Лучший юридический департамент телекоммуникационной компании

КИЕВСТАР

Лучший юрисконсульт по урегулированию споров

Марианна СОБОЛЕВА (Укрсиббанк)

Лучший юрисконсульт по конкурентному праву

Анна ЖАРОВА (Филипс Украина)

Лучший юрисконсульт по налогообложению

Анна ПЫСАНКА (Fozzy Group)

Лучший юрисконсульт по интеллектуальной собственности

Антон ПОЛИКАРПОВ (Roshen)

Лучший юрисконсульт в сфере маркетинга и рекламы

Ольга ЛУКЬЯНОВА (Хенкель в Украине)

Лучший юрисконсульт в сфере банковского и финансового права

Ирина МУДРА (Ощадбанк)

Лучший юрисконсульт по внешнеэкономической деятельности

Сергей КОВАЛЕНКО (Эпицентр К)

Лучший юрисконсульт по корпоративному управлению

Мирослав ГНИДКА (MERX)

Лучший комплаенс-офицер

Олег ПОЛИЩУК (Энергоатом)

Лучший руководитель юридического департамента

Инна КРУШИНСКАЯ (Fozzy Group)

Лучший юридический департамент Украины

ОЩАДБАНК