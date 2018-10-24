Сегодня 24 октября 2018 года, 21:16

VI форум юрисконсультов: инновационно бизнес развивается быстрее, чем юридические фирмы, которые его обслуживают, — Артем Афян, AO Juscutum

Последняя сессия VI ежегодного форума юрисконсультов прошла в формате Discussion Hub на тему «Новые юридические профессии, или in-house будущего». Модератором сессии выступил управляющий партнер AO Juscutum Артем Афян.

Участники дискуссии — управляющий партнер Pavlenko Legal Group, адвокат Александра Сасина (Павленко), партнер ЮФ «Антика» Сергей Корниенко, партнер ЮФ Sayenko Kharenko Александр Николайчик, руководитель юридического отдела, комплаенс-офицер группы компаний «Хенкель в Украине» Ольга Лукьянова, директор по юридическому обеспечению НЭК «Укрэнерго» Максим Юрков, заместитель начальника юридического отдела ИМК Иван Логойда и руководитель юридического департамента Sport Labs Group Татьяна Харебава.

«Бизнес очень много вкладывает в инновации и развивается быстрее, чем юридические фирмы, которые его обслуживают», — задавая тон дискуссии, отметил Артем Афян.

Александра Сасина (Павленко) рассказала о структурировании задач GR-специалиста в рамках меняющихся условий ведения бизнеса. Многие сферы жизни двигаются посредством инновации, но есть сферы, в которых по-прежнему «рулят» отношения. Структура GR-кейса, по словам спикера, состоит из юридического блока, узкопрофильной экспертизы, административно-политического блока, медиа, соцсетей, внешних коммуникаций, общественного сектора. Г-жа Сасина (Павленко) отметила, что отношения внутри бизнеса сводятся к тому, что юрисконсульты — внутренние юристы должны замечать не только то, что происходит в юриспруденции, но и то, что происходит в государстве и политике. Исходя из этого, как отметил г-н Афян, можно сказать, что in-house будущего будет намного «GRочнее».

В понимании Сергея Корниенко in-house будущего будет своего рода семейным доктором, а вот адвокат, представляющий интересы компании в суде, — узкопрофильным специалистом, к примеру, хирургом. В видении г-на Корниенко in-house будущего находится дома, занимается «домашней работой», может эффективно выявить риски для здоровья всего организма и своевременно обращается за помощью к специалисту узкого профиля.

Александр Николайчик отметил, что бизнесу невыгодно держать у себя узкопрофильную экспертизу, если она понадобится раз в десять лет. Он прогнозирует, что в этом контексте взаимоотношения in-house-юристов и внешних консультантов изменятся. Роль юрисконсульта внутри компании станет другой, in-house будущего должен будет понимать системные риски для бизнеса. Все это сведет к переосмыслению ценовых политик между внешними и внутренними юристами.

«Коллеги, все эти вещи мы делаем уже лет двадцать», — обратилась к присутствующим Ольга Лукьянова. GR, проектный менеджмент, диджитализация — все это для специалистов компании «Хенкель в Украине» уже в прошлом. И через десять лет они будут еще дальше, юристам снова придется их догонять.

Как изменится in-house-юрист государственного предприятия? На этот вопрос ответил Максим Юрков. По его мнению, комплаенс на государственном предприятии — это практически ноу-хау. Г-н Юрков прогнозирует, что в ближайшем будущем грань между внутренними и внешними юристами будет стираться, останутся важны только профессионализм и компетенция.

Все новые квазиюридические профессии, по словам Ивана Логойды, появляются по причине развития технологий и направлены только на одно — эффективность. От мировых трендов Украина отстает лет на двадцать, это плохая новость, а хорошая новость в том, что, внедряя новшества, мы можем учитывать допущенные ошибки.

«Мир наизнанку: из консультантов — в инхаусы» — эту тему осветила Татьяна Харебава. Мир консультанта г-жа Харебава охарактеризовала такими словами: конкуренция, динамика, специализация, среда и коммерция; мир инхауса — это масштаб, гибкость, стабильность, пределы, ценность.

Насколько автоматизация способна вытеснить потребность в юристе внутри компании? Такой вопрос г-н Афян адресовал спикерам. «Появятся ниши с более высокой квалификацией», — ответил Максим Юрков. «Не будет юридических профессий для выполнения рутинных функций», — считает Иван Логойда. Александра Сасина (Павленко) убеждена, что останется спрос на креативных юристов.

VI ежегодный форум юрисконсультов свою работу завершил. Но церемония награждения победителей рейтинга «50 ведущих юридических департаментов Украины» по результатам независимого исследования издательства «Юридическая практика» только начинается.