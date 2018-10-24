Сегодня 24 октября 2018 года, 21:16

Говорить нужно только в том случае, когда есть что сказать: участники форума юрисконсультов узнали о секретах продвижения юриста внутри компании и на внешнем рынке

Участники VI ежегодного форума юрисконсультов узнали о нюансах продвижения юриста внутри компании и на внешнем рынке в рамках мастер-класса Анны Жаровой, управляющей юридическим и комплаенс-направлением ООО «Филипс Украина», и Виктории Огрызы, руководителя юридического департамента «PepsiCo в Украине».

«Понимание того, что продвижение это важно и нужно, ко мне пришло «насильственным» путем», — признается Анна Жарова, рассказывая историю о том, что впервые выступить на камеру ее заставило руководство. По ее словам, первое публичное выступление было стрессовым и волнительным, но довольно результативным: именно благодаря 15-минутному выступлению в эфире одного из телеканалов многие ее сотрудники, с которыми она проработала не один год, «узнали», что она является юристом. Также г-жа Жарова поделилась секретами продвижения внутри компании. Так, одним из эффективных инструментов в «Филипс Украина» оказалось проведение legal breakfast (для сотрудников-«жаворонков») и legal cinema event (для работников-«сов»). Обсуждение внутренних организационных вопросов деятельности компании за утренним кофе или совместным просмотром тематического фильма нередко становится эффективнее классического формата (например, проведения семинара для сотрудников).

І компании «PepsiCo в Украине» популярны несколько иные инструменты внутреннего продвижения: выпуск корпоративного журнала или ежеквартального обзора профильной практики — Антимонопольного комитета Украины и тенденций на рынке FMCG, рассказывает Виктория Огрыза. «По моему убеждению, внешний пиар для инхаусов — это дополнение и естественное продолжение внутреннего продвижения», — констатирует она, добавляя, что пиар для компании, как внешний, так и внутренний, важен, как воздух!

«Говорить нужно только в том случае, когда есть что сказать», — резюмируют ведущие мастер–класса.