Сегодня 24 октября 2018 года, 17:58

Участники VI ежегодного форума юрисконсультов позитивно оценивают работу закона «маски-шоу стоп №1»

Уголовные риски сегодня незримо присутствуют практически во всех сферах деятельности, поэтому участники VI ежегодного форума юрисконсультов не могли оставить без внимания проблематику уголовно-правовой защиты бизнеса. Каковы последние тенденции уголовного преследования бизнеса в Украине? Реально ли предотвратить «визит» правоохранителей? Какими должны быть алгоритмы действий при обыске, выемке, аресте счетов и как не допустить блокирования бизнес-процессов? Эти и другие актуальные вопросы форумчане обсуждали в формате круглого стола, в роли «ведущего» выступил Артем Дроздов, партнер АО AVER LEX. «В последнее время в Украине наметилась позитивная тенденция — законодательный инструментарий для защиты бизнеса, предоставляемый адвокатам, увеличивается», — задает тон обсуждению модератор.

«Как заместитель бизнес-омбудсмена в Украине я как раз и представляю один из новых инструментов защиты бизнеса — Совет бизнес-омбудсмена, который был создан в мае 2015 года как механизм досудебного урегулирования проявлений недобросовестных действий в отношении субъектов предпринимательской деятельности», — вторит Артему Дроздову Ярослав Грегирчак. Докладчик позитивно оценивает эффект, полученный от реализации положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», принятого парламентом в ноябре 2017-го, более известного в народе как «маски-шоу стоп №1», который разрабатывался при активном участии Совета бизнес-омбудсмена. Как отмечалось, жалоб на действия правоохранителей при проведении обыска (например, касающихся недопуска адвоката к проведению такого процессуального действия) сегодня практически нет. Большие надежды г-н Грегирчак возлагает и на так называемый закон маски–шоу стоп №2, недавно принятый народными депутатами, который является логическим продолжением прошлогоднего акта, направленного на уменьшение давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Адвокат всегда должен занимать активную позицию в общении с органами досудебного расследования и следственными судьями, убежден Кирилл Фесик, управляющий партнер АО MITRAX, адвокат, к.ю.н. Несмотря на то что инструмент гражданского иска в уголовном производстве сложно реализуем (ведь не все фигуранты дела, особенно если речь идет о представителях бизнеса, имеют статус подозреваемого), где это возможно, его нужно применять, советует докладчик.

На публичной составляющей защиты бизнеса (PR, GR, профильные ассоциации, бизнес-омбудсмен) сфокусировался Александр Навальнев, управляющий партнер ЮК «ВОЛХВ». Информационное поле — это если не альтернативный путь для защиты прав клиента в правовом и процессуальном полях, то точно параллельный. Ведь нередко именно с помощью привлечения СМИ и придания делу публичного резонанса можно получить положительный результат для защиты интересов бизнеса в более короткие сроки, признает г-н Навальнев. При этом, как признался докладчик, он является сторонником идеи законодательного регулирования взаимоотношений между органами государственной власти и бизнеса, скажем, в рамках принятия закона о лоббизме.

«Можно ли предотвратить «визит» правоохранителей?» — задает провокационный вопрос руководителю юридического департамента группы компаний Merx, адвокату Мирославу Гнидке модератор. Не всегда во всех бедах субъектов хозяйствования виновны «силовые» органы, убежден г-н Гнидка. По его убеждению, нередко активные действия правоохранителей спровоцировали сами предприниматели, допустив ошибки в структурировании бизнеса, не проверив надежность контрагента или банка и т.д. Слабые зоны в организации бизнеса нужно искать самостоятельно, привлекая профильные юридические фирмы или аудиторские компании, чтобы не дать повода для визита правоохранителей на предприятие, рекомендует спикер.

Об алгоритмах поведения ИТ- и юридической службы в случае выявления угроз, проистекающих из компьютерных преступлений, участникам форума рассказал Сергей Никитченко, заместитель начальника службы безопасности корпорации «Биосфера». По его словам, ни следователи, ни прокуроры, ни судьи «не любят» уголовные производства по киберпреступлениям (по статьям Уголовного кодекса Украины, которые содержатся в разделе XVI) в силу их специфики, требующей особых знаний.

«Кибербезопасность сегодня, наверное, не нужна никому из присутствующих в этом зале, но завтра, когда этот вопрос станет актуален, будет уже поздно», — обращается к аудитории Юрий Мелащенко, CEO Security Services Group, говоря о том, что в случае с киберпреступлениями нужно действовать на опережение и их предупреждение.