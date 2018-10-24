Сегодня 24 октября 2018 года, 17:58

VI форум юрисконсультов: судебная практика в сфере договорных отношений не претерпела кардинальных изменений — Юрий Чумак, судья КХС ВС

Договорные отношения — в фокусе внимания четвертой секции VI ежегодного форума юрисконсультов. Модератором секции выступил управляющий партнер АО Arzinger Тимур Бондарев.

О роли юриста в переговорах и внесудебном разрешении споров рассказала советник ЮФ Sayenko Kharenko Марина Грицышина. В договорной работе переговоры не основная часть работы юриста, ведь в основном отношения урегулированы типовыми договорами. Но в проектной деятельности роль юриста более существенная и важная, юрист выступает в двух ипостасях: переговорщика и советчика. Юристу важно понимать процесс организации переговоров, вовлечения экспертов. Основным вопросом проектной работы являются сроки согласования. Об этом юристу всегда нужно помнить.

Марина Грицышина выделила главные вызовы для юриста во время переговоров: право, применяемое к договорам, принципиальные условия контракта для контрагента, условия финансирования и требования кредиторов, языковые и культурные различия, участие юридических и технических консультантов; сроки проекта, распределение ответственности за организацию процесса переговоров, оценка и минимизация рисков.

Правовые позиции Верховного Суда в делах, связанных с исполнением договорных обязательств, осветил судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС ВС), судья-спикер Юрий Чумак. В частности, он сосредоточил внимание участников на заключении, изменении, исполнении, прекращении, признании недействительными договоров. По словам Юрия Чумака, Верховный Суд неоднократно отступал от практики в вопросах кредитных, земельных отношений, сложившейся ранее. Что касается договорных отношений, то практика в целом существенно не изменялась.

Решение вопросов о заключении договора он проиллюстрировал постановлением КХС ВС от 27 августа 2018 года по делу №916/43/18; о сроке вступления в силу договора — постановлением КХС ВС от 11 сентября 2018 года по делу №904/10371/17 (2), о внесении изменений в договор — постановлением КХС ВС от 28 февраля 2018 года №916/1357/16 и др.

По поводу правовых позиций Юрий Чумак обратился к присутствующим: «Вы сами можете формулировать правовые позиции, если они обоснованы; если правовая позиция ВС уже сформирована, это не значит, что вы не можете обосновать свою, ведь дело может быть передано на рассмотрение Большой Палаты ВС».

Старший юрисконсульт международной FMCG-компании Сергей Сысуев проанализировал вопросы существенных нарушений договора как общего условия для его расторжения. Г-н Сысуев акцентировал внимание, что необходимо предусмотреть соответствующий пункт на стадии подготовки проекта договора. На практике часто возникают ситуации, когда контрагент не соглашается досрочно расторгнуть договор, а пункта, позволяющий это сделать, договор не содержит. Следовательно, нужно искать другие основания досрочного расторжения, используя нормы гражданского и специализированного законодательства. Спикер подчеркнул: если условиями договора и законом не предусмотрена возможность досрочного расторжения договора по инициативе одной стороны, нужно идти в суд, где можно применить институт существенного нарушения договора другой стороной вследствие причиненного вреда.

Затем спикеры рассмотрели вопросы комлаенса. Тимур Бондарев отметил, что этот термин уже успел войти в общий обиход юристов, ведь любые бизнес-процессы начинаются с комплаенс-проверки. Все просто: штрафы выросли (особенно в сфере антимонопольного регулирования), это вынуждает компании тщательно выполнять «домашнюю работу». «Но если ваши контрагенты не понимают, что это такое и ведут себя не совсем комплаентно, вы можете попасть в переплет именно из-за них», — отметил г-н Бондарев.

Ведущий юрисконсульт по правовому обеспечению антимонопольных и антидемпинговых проектов ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» Дмитрий Гальчинский поделился нюансами антимонопольного компленса в отношениях с контрагентами. Антимонопольный комплаенс — система мер внутреннего контроля, которая добровольно внедряется с целью недопущения нарушений конкурентного законодательства. Г-н Гальчинский назвал преимущества введения политики антимонопольного комплаенса: репутационные преимущества этики введения бизнеса; высокая стоимость отсутствия оборотных штрафов (до 10%), частных исков (эта практика в Украине пока не очень распространена), репутационных рисков.

«GDPR-комплаенс в договорных отношениях: когда он нужен и что мы получаем на выходе» — тема выступления офицера по защите данных авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Станислава Коваленко. Поток данных (в том числе персональных) намного опережает возможности их защиты. Европейское сообщество так обеспокоилось этим, что решило обновить базу в отношении защиты персональных данных, именно это, по словам г-на Коваленко, спровоцировало принятие GDPR — General Data Protection Regulation. Спикер выделил случаи, когда GDPR применяется к компаниям — нерезидентам ЕС. Во-первых, компания осуществляет деятельность на территории ЕС или для лиц, которые находятся на территории ЕС. Во-вторых, компания осуществляет мониторинг поведения субъектов данных, если такое поведение имеет место в пределах ЕС. В-третьих, компания имеет доступ к персональным данным субъекта с ЕС (к примеру, в компании работает гражданин ЕС). Г-н Коваленко рекомендует таким компаниям провести аудит договоров на соответствие требованиям GDPR.