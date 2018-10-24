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LHS: решения Евросуда влияют не только на судебную практику, но и на законодательство

24 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Тема доклада адвоката Елены Лешенко в рамках Legal High School — «Правоприменительная практика Евросуда по статье 6 Конвенции в контексте обеспечения равенства в процессе».

Среди связанных с Украиной кейсов, иллюстрирующих нарушение права на справедливый суд, было названо решение по делу «Надточий против Украины» (2008). Согласно фабуле дела, против лица, отбывающего наказание, было открыто производство по делу об административном правонарушении из-за нарушения правил растаможивания авто. Власти знали, где находился заявитель, но не уведомили его о судебном производстве, соответственно, заявитель был лишен возможности озвучить свою позицию в суде, в отличие от госорганов. ЕСПЧ констатировал нарушение статьи 6 Конвенции в контексте нарушения принципа равенства сторон в процессе.

По словам г-жи Лешенко, крайне важно обращать внимание суда на то, что он должен применять Конвенцию и практику ЕСПЧ, как это предписано специальным законом и Конституцией. Для этого следует подавать соответствующие ходатайства и заявления и фиксировать все процессуальные нарушения. В случае последующего рассмотрения дела в Евросуде ЕСПЧ обязательно будет обращать внимание на то, обжаловали ли защитники определенные действия или бездействие госорганов и насколько эффективным это оказалось.

Наличие политической составляющей в деле однозначно усложняет соблюдение процессуальных прав стороны защиты стороной обвинения и суда, констатирует г-жа Лешенко. Нередко это просто переходит в борьбу за свои процессуальные права в ходе досудебного следствия и судебного рассмотрения. Вместе с тем адвокат считает, что бороться нужно, несмотря на кажущуюся невозможность. Так, при должном обосновании удается добиться удовлетворения ходатайств об отводе или отзыва обвинительного заключения.

Как известно, в Министерстве юстиции действует Секретариат Уполномоченного по вопросам Евросуда. Если проблема нарушений связана с законодательством, то можно обращаться в Минюст за правовым заключением на предмет соответствия той или иной нормы закона Конвенции и практике ЕСПЧ.

«Адвокатское сообщество прилагает максимум усилий, чтобы изменить подходы к правоприменению как судей, так и законодателей», — заявила г-жа Лешенко, подчеркнув, что защитники не должны воспринимать сложившуюся в правовом поле ситуацию как статичную и не поддающуюся изменениям.

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