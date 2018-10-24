Сегодня 24 октября 2018 года, 16:17

Избранный курс на приведение налогообложения к международным правилам заставляет юристов держать руку на пульсе изменений — А.Реун, ЮФ Evris

В ходе второй секции VI ежегодного форума юрисконсультов участники обсуждают вопросы структурирования бизнеса. Модератор секции, партнер, руководитель налоговой практики ЮФ Evris Андрей Реун отметил, что новации и избранный национальным законодателем курс на прозрачность, приведение правил налогообложения к лучшим международными практикам заставляет юристов держать руку на пульсе с тем, чтобы не пропустить изменений. «Если в судебной практике ошибки стоят дорого, то в структурировании бизнеса и подавно», — подчеркнул г-н Реун. Структурирование проводится с целью повышения прозрачности, для привлечения инвестиций, защиты активов, оптимизации управленческих и операционных вопросов и, конечно же, налогообложения. Именно налогообложению и посвящена первая часть секции.

Правила налогообложения

Достижения и провалы глобальной деофшоризации — как BEPS влияет на бизнес? На этот вопрос ответил ассоциированный партнер Lavrynovych & Partners Law Firm Дмитрий Савчук. Соблюдение международных налоговых правил, по словам спикера, позволит украинскому бизнесу быстрее выходить на международный уровень. Г-н Савчук говорит, что главная цель BEPS — собрать как можно больше налогов, и едва ли имплементация этого плана будет стимулировать иностранные инвестиции. Одним из достижений BEPS является Многосторонняя конвенция MLI. Документ предполагает внесение изменений в двусторонние соглашении Украины об изменении двойного налогообложения. Украина также подписала эту конвенцию, но она еще не ратифицирована. Тем не менее Дмитрий Савчук рекомендует бизнесу уже сейчас анализировать юрисдикции, с которыми бизнес работает, и к моменту ратификации Конвенции подготовить соответствующий план действий. Реализация Украиной плана BEPS предполагает изменить законодательство, введя нулевое декларирование активов физических лиц, и наладить международное сотрудничество Украины в сфере налогообложения.

Старший юрист МЮФ Dentons Татьяна Грынь рассказала о том, как противодействовать «конвенционным» злоупотреблениям. Спикер выделила некоторые практические моменты MLI — наличие в структуре компании возможностей, позволяющих сниженное налогообложение; риск постоянного представительства. Также она сосредоточилась на автоматическом обмене информацией. Украина декларирует, что автоматический обмен начнется с 2020 года. Речь идет о том, что банки, финансовые институции будут обмениваться данными о своих клиентах с налоговыми органами. Таким образом, бенефициарные собственники, которые управляют своими ресурсами эффективно, должны быть готовыми к тому, что информация будет раскрыта.

Сase study

Затем спикеры представили case study. Заместитель директора юридического департамента ООО «ЭКО» Ольга Мыцык проанализировала особенности структурирования бизнеса на примере ритейл-компании, а директор по правовым вопросам ПАО «Укрпочта» Леонид Бортничук рассказал о юридическом сопровождении реструктуризации и модернизации бизнеса госмонополиста на примере «Укрпочты».

Целесообразность структурирования бизнеса ритейла, по словам Ольги Мыцык, в следующем: бизнес является бизнесом только тогда, когда его можно продать, следовательно, бизнес необходимо рассматривать как товар; структурирование бизнеса является отличной защитой от рейдерских посягательств любых видов; вести учет структурированного бизнеса намного легче и проще, чем в смешанной компании, которая является и собственником активов, и производителем, и компанией, продающей и покупающей товар. Спикер подчеркнула, что нет единой модели структурирования бизнеса, но есть определенные подходы, которым необходимо следовать. Неструктурированный бизнес в сфере ритейл не защищен от многих рисков, в числе которых неправомерные действия фискальных органов, недобросовестное поведение конкурентов, менеджмента, кредиторов, партнеров, инвесторов, законодательные нововведения, потеря контроля над компанией и ее активами. «Структурирование бизнеса в сфере ритейл — задание №1 для любого юриста», — резюмировала Ольга Мыцык.

Леонид Бортничук отметил, что термин «госмонополист» можно применять к «Укрпочте» довольно условно (разве только в части деятельности национального оператора). Цель любой реструктуризации, по его словам, в повышении прибыли. Но государство в лице Министерства инфраструктуры — учредителя и единого акционера — не знает, как ею эффективно управлять. В юридическом сопровождении структуризации и модернизации предприятия возникают определенные трудности. Леонид Бортничук отметил, что люди, пришедшие извне с новыми идеями, еще нигде не встречали такого массового регулирования, еще не сталкивались с резко возникшими «оковами на ногах». Что же делать в таком случае? Максимально стандартизировать подходы. Условно говоря: при нажатии кнопки почтальоном должен выходить стандартизированный документ. Спикер подчеркнул, что основная задача структуризации «Укрпочты» заключается в изменении формы работы консервативной структуры на нормальную быструю, сильную машину (закупка для отделений средств связи, обеспечение транспортом).

Налог на выведенный капитал

С особенностями структурирования бизнеса после введения налога на выведенный капитал ознакомил участников начальник управления правового обеспечения ООО «СОКАР ЭНЕРДЖИ УКРАИНА» Михаил Третьяков. Введение налог на выведенный капитал — одна из зон турбулентности. Г-н Третьяков отметил, что эта тема не нова, она обсуждается около трех лет. «Это очередная кардинальная реформа, которая сместит акценты налогообложения», — считает спикер. Вывод капитала для Украины — очень серьезная проблема, а обсуждение соответствующего законопроекта активизировало борьбу противников и сторонников изменений. В дискуссию уже вмешался Международный валютный фонд, и, похоже, именно он поставит точку в этом вопросе. Михаил Третьяков подчеркнул, что единого понимания в необходимости введения этого налога в национальную правовую систему нет даже в профильном парламентском комитете. Единой оценки нет в связи с «бюджетным вопросом»: введение налога не гарантирует поступления в бюджет на существующем уровне. Даже наоборот — в первые годы бюджет понесет большие потери. Спикер спрогнозировал последствия для компаний, если налог все же будет введен: это чревато глобальным пересмотром финансового структурирования компаний.

В завершение секции юрист «Милкиленд Н.В.» Романа Марчук акцентировала внимание на препятствиях и ограничениях переструктурирования бизнеса. Повышение прозрачности, транспарентность движения денежных средств, предотвращение утечки капитала — такие цели переструктурирования бизнеса выделила г-жа Марчук. Условием переструктурирования бизнеса, по словам спикера, является потеря целесообразности структурирования, когда этот процесс уже не достигает первоочередной цели. В числе преимуществ докладчик назвала оптимизацию налогообложения, в числе недостатков — стоимость (это дорого), длительность и возможную потерю первоначальной цели.