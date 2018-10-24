Сегодня 24 октября 2018 года, 16:17

Впервые в Украине законодательство о банкротстве будет прокредиторским — один из месседжей участников VI ежегодного форума юрисконсультов

VI ежегодный форум юрисконсультов продолжает работу. В рамках одной из параллельных сессий участники обсуждают проблематику судебного представительства. Тон дискуссии задает Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры».

О подходах судов к компенсации расходов на правовую помощь форумчане узнали из первых уст — от судьи Большой Палаты Верховного Суда Александра Прокопенко. Свой доклад он начал с примеров из судебной практики, в частности, рассказав о перипетиях одного из знаковых споров — так называемом деле «Родовид Банка», когда представителям одного адвокатского объединения пришлось отстаивать право на получение многомиллионной суммы гонорара (более 301 млн грн!) по одному договору об оказании правовой помощи сразу в нескольких судебных процессах. При этом спикер напомнил: в новом процессуальном законодательстве все нормы, регулирующие вопросы компенсации расходов на правовую помощь, были унифицированы. Кроме того, с 15 декабря прошлого года (с момента вступления в силу новых процессуальных кодексов) утратило силу законодательство, устанавливающее предельный размер компенсации расходов на правовую помощь по гражданским и административным делам.

На новой философии процедуры банкротства сфокусировался Александр Удовиченко, советник АО ADER HABER, адвокат, судья Высшего хозяйственного суда Украины в отставке. Напомним: 18 октября с.г. после двухдневного рассмотрения 1335 поправок, поступивших к проекту Кодекса Украины по процедурам банкротства (№8060) во втором чтении, парламент принял соответствующий закон. «Каким же является новый Кодекс — прокредиторским или продолжниковским?», — задает Михаил Ильяшев ключевой вопрос спикеру. «Впервые в Украине законодательство о банкротстве будет прокредиторским, все предыдущие редакции ориентированы на должников. Хорошо это или плохо — жизнь покажет», — отмечает Александр Удовиченко, рассказывая участникам мероприятия о том, в чем же заключается прокредиторский характер нового Кодекса.

В свою очередь Арсений Милютин, директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания АО «Ощадбанк», акцентировал внимание на практике разрешения кредитных споров. Внесудебные способы взыскания на предметы обеспечения (исполнительные надписи нотариусов, приобретение заложенного имущества в собственность, реализация третьим лицам (сотрудничество с ГП «СЕТАМ») приоритетны для «Ощадбанка». «Обращение в суд — крайняя мера, которая чаще используется как дополнительная в комплексе с внесудебными способами», — подчеркивает докладчик.

«Выбор представителя в стратегии защиты юридического лица в суде» — тема доклада Евгении Ярмолюк, начальника юридического отдела СУИП ООО «Сперко Украина». Согласно положениям статьи 131-2 и переходным положениям Конституции Украины представительство в судах осуществляется адвокатами (с учетом исключений, предусмотренных законом), напоминает она. При этом г-жа Ярмолюк обращает внимание на один из нюансов построения взаимоотношений с адвокатами в новых законодательных условиях. Так, нормами Кодекса административного судопроизводства Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривается подтверждение прав адвокатов преимущественно двумя документами: ордером и договором о предоставлении правовой помощи. Однако положения статьи 26 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» содержат более широкий перечень документов, подтверждающих полномочия адвоката на предоставление правовой помощи: договор о предоставлении правовой помощи; доверенность; ордер; поручения органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи.

В завершение обсуждения руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский проанализировал ключевые процессуальные новации. Достаточно критически спикер оценивает саму идею так называемой адвокатской монополии, которая с начала следующего года должна быть введена в судебных инстанциях всех уровней, равно как и процессуальные новации, направленные на борьбу со злоупотреблениями процессуальными правами. «Чем отличается злоупотребление процессуальными правами от активной правовой позиции адвоката, которой от него требует клиент?» — этот вопрос докладчик относит к категории риторических.