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Об искусстве допроса свидетелей слушателям LHS рассказывал Роман Тытыкало

24 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

С лекцией «Время на допрос свидетеля: как раскрыть все сведения, не утомив суд продолжительностью допроса», в рамках Школы уголовного права LHS выступил Роман Тытыкало, управляющий АБ «Тытыкало и Партнеры», депутат Киевского областного совета.

Поскольку вопрос допроса свидетелей имеет тонкий психологический аспект, на них и сфокусировал свое внимание Романа Тытыкало в ходе своей лекции. «Каждый воспринимает действительность сквозь призму своего сознания» — таким тезисом начал свое выступление лектор.

Свидетель не обязан все помнить. Поэтому лектор, исходя из своей практики, рекомендует свидетелям, которым трудно вспомнить те или иные факты, при допросе говорить «я не помню», нежели рассказывать о том, что может оказаться неправдой, рискуя быть привлеченным к уголовной ответственности.

Говоря о процессуальных аспектах допроса свидетеля, Роман Тытыкало акцентировал внимание на том, что адвокат имеет право присутствовать при допросе свидетеля, поскольку право свидетеля пользоваться юридической помощью является необходимым условием соблюдения его процессуальных прав. «Присутствие адвоката при допросе свидетеля дисциплинирует следователя», — подчеркнул лектор.

При допросе свидетеля адвокат должен выяснить следующие вопросы: каким является социальный статус свидетеля и какова его роль в уголовном производстве; свидетелем каких событий это лицо выступает; можно ли считать этого свидетеля ключевым; какой информацией он может владеть.

«Человеку свойственно запоминать то, что было в начале и в конце, поэтому самых важных для стороны защиты свидетелей лучше допрашивать первыми или последними, таким образом, можно акцентировать внимание суда именно на их показаниях», — отметил лектор.

Нередки случаи, когда кроме показаний свидетелей у стороны обвинения больше нет других доказательств, поэтому тщательная подготовка адвоката к допросу свидетеля (в частности, предварительное формирование вопросов) будет способствовать эффективной защите клиента, резюмировал свое выступление лектор.

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