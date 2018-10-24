Сегодня 24 октября 2018 года, 14:40

Форум юрисконсультов затронул практические аспекты минимизации злоупотреблений в корпоративных отношениях

На второй сессии VI ежегодного форума юрисконсультов, посвященной корпоративным новациям, Денис Киценко, партнер АФ «Династия», рассказал о причинах неэффективности института производного иска.

Спикер детально проанализировал аспекты ответственности в корпоративных отношениях, трудовых спорах и ответственности по контракту.

Среди основных причин отказа в иске г-н Киценко выделил недоказанность в действиях ответчика состава гражданского правонарушения, недоказанность противоправности действий ответчика и неустановление факта злоупотребления лицом своим полномочиям.

Кроме того, лектор предоставил участникам ряд рекомендаций относительно норм материально-правого характера и подготовки иска. В первом случае должна быть четкая внутренняя регламентация прав и обязанностей такого должностного лица и четкая внутренняя регламентация процедур принятия решения и согласования действий должностных лиц. Во втором случае доказывание фактов неправомерных действий должностного лица должно касаться превышения или злоупотребления служебными полномочиями, нарушения порядка предварительного согласования действий или иной процедуры принятия решений о совершении подобных действий, а также предоставления недостоверной информации. Необходимо доказать и причинно-следственную связь между деянием лица и убытками, определить и подтвердить их размер.

Не остались без внимания участников форума и новеллы нового закона об ООО, о которых участникам рассказал Сергей Бенедисюк, партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A ЮФ Evris.

Основными положительными моментами нового закона, по словам спикера, являются гибкое регулирование корпоративных отношений, введение двухуровневой системы управления обществом и уменьшение рисков рейдерства. Докладчик также обратил внимание на отмену ограничения количества участников и упрощение требований к уставу.

По словам Сергея Бенедисюка, одна из самых интересных новелл закона — введение корпоративного договора. Несмотря на то что некоторые нормы вызывают ряд критики, самым положительным моментом является, то, что этот институт прямо предусмотрен в профильном законе.

Подвела итоги сессии Наталия Вербицкая, начальник отдела по управлению корпоративными правами юридического управления ЧАО «ММК им. Ильича» с докладом о проблемных вопросах squeeze-out в контексте судебного обжалования.