Сегодня 24 октября 2018 года, 14:40

Участникам форума юрисконсультов рассказали о новациях в корпоративной сфере

Были освещены вопросы корпоративных споров и структурирования бизнеса

Продолжает работу VI ежегодный форум юрисконсультов сессией «Корпоративные новации», модератором которой выступила Аминат Сулейманова, соуправляющий партнер ЮФ AVELLUM.

С новыми правовыми позициями Верховного Суда в корпоративных спорах участников ознакомила Анна Вронская, судья Верховного Суда. Она напомнила, что новые процессуальные кодексы установили ряд предохранителей для бизнеса при рассмотрении корпоративных споров. Например, предусмотрено, что споры могут рассматриваться исключительно хозяйственным судом и только по местонахождению юридического лица. По словам Анны Вронской, основной целью таких изменений является усиление защиты прав собственников.

«Споры не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, международного коммерческого арбитража, кроме случаев, прямо предусмотренных в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины. Также ХПК установлены специальные требования относительно применения мер обеспечения иска в корпоративных спорах», — рассказала о двух следующих нормах в этой сфере спикер.

Более детально она проанализировала постановления Верховного Суда по данной категории дел. В частности, одним из решений, которое, к слову, подвергается критике, является решение о порядке уведомления о проведении общего собрания. В соответствии с позицией суда лицо, созывающее общее собрание участников, должно принять все разумные меры для уведомления участников о проведении этого собрания. Способ уведомления, избранный лицом, которое созывает общее собрание участников общества, должен обеспечить реальное персональное сообщение, а не подразумевать только формальное его направление.

Подводя итоги, спикер порекомендовала участникам надлежащим образом излагать свои исковые требования и доводить свою позицию в судах первой и апелляционной инстанциях.

Максим Либанов, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, рассказал об изменениях регулирования деятельности акционерных обществ. В своем докладе он сконцентрировался на деятельности акционерных обществ. По его словам, самый громкий и неоднозначный законопроект из числа внесенных в последнее время предусматривает процедуру принудительного выкупа акций (squeeze-out). «За год применения закона было проведено более 130 процедур squeeze-out. При этом большинство из них абсолютно устраивают стороны процедуры», — привел статистику спикер.

Также г-н Либанов обратил внимание на закон, регулирующий механизмы применения корпоративных договоров с учетом закона об ООО, который по-другому урегулировал эти вопросы.

Среди планов на будущее он выделил введение механизмов проведения электронных и дистанционных общих собраний, разработку и принятие нового кодекса корпоративного управления.

Следующий доклад сессии касался особенностей смены юрисдикций иностранных компаний и возможности введения прозрачного корпоративного структурирования. Об этом рассказал управляющий партнер Юридической группы EUCON Ярослав Романчук. Спикер перечислил выгоды наличия иностранного элемента при структурировании бизнеса, в числе которых оптимизация налоговой нагрузки и защита украинских активов от рейдерских захватов.

Затронул в своем докладе г-н Романчук и аспекты имплементации плана BEPS в украинское законодательство. Одним из последствий реализации плана BEPS Ярослав Романчук считает конец эпохи офшоров. Как отметил спикер, представители бизнеса, создававшие структуру с целью налоговой оптимизации с использованием офшоров, уже сегодня имеют целый ряд проблем.

В завершение выступления он привел пример привлекательности рынка Польши для иностранных инвесторов.