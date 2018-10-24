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Суд рассмотрит иск к Nestle о содействии рабству

24 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

В прошлом году суд в США отказал в иске против Nestle, а теперь снова возобновил производство по делу. Производителя продуктов и напитков обвиняют в содействии рабству на плантациях какао.

В суд подали шесть человек, которые заявили, что они были рабами в Африке. Их похитили в детстве и заставили работать на плантациях по 14 часов в день. В этом они обвинили компании, которые пользуются плодами такого рабского труда, потому что так выгоднее закупать сырье.

Как передает Bloomberg, компании Nestle и Cargill (продает продукты) были «хорошо осведомлены» о том, что детский рабский труд был распространен в Кот-д'Ивуаре. В прошлом году суд отказал в иске к ним из-за недостатка доказательств, но теперь производство возобновлено.

В Nestle отвечают, что детский труд неприемлем для компании. Cargill обвинения отрицает.

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