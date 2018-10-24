Суд рассмотрит иск к Nestle о содействии рабству

В прошлом году суд в США отказал в иске против Nestle, а теперь снова возобновил производство по делу. Производителя продуктов и напитков обвиняют в содействии рабству на плантациях какао.
В суд подали шесть человек, которые заявили, что они были рабами в Африке. Их похитили в детстве и заставили работать на плантациях по 14 часов в день. В этом они обвинили компании, которые пользуются плодами такого рабского труда, потому что так выгоднее закупать сырье.
Как передает Bloomberg, компании Nestle и Cargill (продает продукты) были «хорошо осведомлены» о том, что детский рабский труд был распространен в Кот-д'Ивуаре. В прошлом году суд отказал в иске к ним из-за недостатка доказательств, но теперь производство возобновлено.
В Nestle отвечают, что детский труд неприемлем для компании. Cargill обвинения отрицает.
Сохранить:
Контакты:
Как вы поступаете с sms-спамом?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
III Конференция «Корпоративная безопасность»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: