Сегодня 24 октября 2018 года, 17:58

Минздрав описал, какие реформы пройдут в 2019 году

Министерство здравоохранения Украины подвело итоги изменений, произошедших с момента принятия закона о медицинской реформе, и назвало мероприятия, которые пройдут в 2019 году.

Об этом идет речь в материале под названием «Что изменилось за год после принятия закона о медицинской реформе» на сайтеминистерства.

Сказано, что все коммунальные медицинские учреждения страны, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, с января 2019 году перейдут на оплату за услуги по контрактам с Национальной службой здоровья.

В 2018 году в электронной системе здравоохранения медучреждения могут только подписывать декларации о выборе врача и заключать договоры с Нацслужбой здоровья. В 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры перейдут на электронный документооборот: электронными станут медицинская карта пациента, рецепты по программе «Доступные лекарства», направление к узким специалистам, больничные листы.

Следующий этап после реформы первичного звена начнется со второй половины 2019 года — речь идет о программе «Бесплатная диагностика». Это 80% потребностей пациента, касающихся диагностики у семейного врача, терапевта или педиатра, необходимых бесплатных исследований и анализов, консультации узкопрофильных специалистов. По направлению семейного врача, терапевта и педиатра пациенты смогут проходить бесплатно такие обследования, как рентген, УЗИ, маммография, эхокардиография сердца и другие в любом медучреждении, которое заключило договор с Нацслужбой здоровья. Таким образом, к новой модели финансирования начнут переходить поликлиники, которые являются учреждениями специализированной амбулаторной помощи.

Еще одна большая задача Министерства здравоохранения и Нацслужбы здоровья — разработка государственной программы медицинских гарантий на 2020 год, которая впервые будет принята вместе с государственным бюджетом на 2020 год. Она будет включать все уровни оказания медицинских услуг, в том числе осуществление оплаты по принципу «деньги следуют за пациентом», отмечается в материале.