С момента появления открытого доступа к индивидуальным налоговым консультациям их содержание стало сдержанным и консервативным — Ирина Педь, управляющий партнер Экспертной группы S&D

Модуль «Налог на прибыль предприятий» Школы налоговой практики Legal High School продолжила лекция Ирины Педь, управляющего партнера Экспертной группы S&D, судебного эксперта-экономиста, д.э.н., об актуальных налоговых консультациях по налогу на прибыль.
Ирина Педь напомнила слушателям, что Налоговый кодекс Украины предусматривает два вида налоговых консультаций: обобщающие и индивидуальные.
«Не может быть привлечен к ответственности налогоплательщик, который действовал в соответствии с индивидуальной налоговой консультацией, предоставленной ему в письменной форме, и обобщающей налоговой консультацией, за деяния, содержащие признаки налогового правонарушения, в частности, на основании того, что в дальнейшем такая налоговая консультация была изменена или отменена», — обратила внимание лектор.
Однако практика предоставления обобщающих налоговых консультаций пока еще не многочисленна. В то же время с предоставлением открытого доступа к индивидуальным налоговым консультациям их содержание стало более сдержанным и консервативным.
Также спикер напомнила, что действующее налоговое законодательство позволяет обжаловать налоговую консультацию. Более того, уже появляется судебная практика таких обжалований, и большая часть решений вынесены в пользу налогоплательщика.
«Когда мы анализируем налоговые консультации, то часть позиций налоговой службы, изложенных в них, для налогоплательщика ожидаемы», — отметила Ирина Педь. В 99 случаев из 100 налоговая служба отказывается предоставлять пояснения о применении норм, регулирующих применение стандартов бухгалтерского учета или документооборота. Налоговые консультации, которые все же содержат обоснованный ответ налогового органа и не являются «техническим» отказом, как правило, касаются корректировок финансовых результатов.
Детально лектор ознакомила слушателей с различными индивидуальными налоговыми консультациями относительно налога на прибыль, предоставленными налогоплательщикам.
В качестве примеров были рассмотрены налоговые консультации по вопросам налоговых последствий реорганизации предприятий, учета и амортизации расходов на ремонт основных средств, особенности корректировки финансовых результатов при уплате штрафных санкций и неустоек, признания расходов на создание комфортных условий деятельности.
Подводя итоги лекции, Ирина Педь отметила, что судебная практика оспаривания налоговых консультаций все же будет содействовать в выяснении правильности применения норм налогового законодательства для налогоплательщиков.
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