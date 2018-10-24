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Ключевые аспекты введения налога на выведенный капитал — в фокусе внимания Василия Андрусяка, руководителя практики налогового права ЮК MORIS GROUP

Ответ на вопрос, к чему приведет смена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, искали слушатели в рамках лекции модуля «Налог на прибыль предприятий» Школы налоговой практики Legal High School Василия Андрусяка, руководителя практики налогового права ЮК MORIS GROUP.

Как пояснил лектор, в предложенной системе налогообложения налог не уплачивается, пока средства не будут выведены из бизнеса.

«Налог на прибыль не является настолько принципиальным, чтобы его нельзя было заменить», — высказал свое мнение спикер. Кроме того, дополнительным мотивом введения налога на выведенный капитал (НВК) является то, что у большинства государственных предприятий технические основные мощности сильно изношены. По словам лектора, введение НВК позволит предприятию аккумулировать средства на свое развитие.

В то же время лектор сделал оговорку, что после введения подобной модели в Эстонии законодательство менялось, поскольку со стороны недобросовестных налогоплательщиков были неоднократные попытки размыть базу налогообложения.

Тем не менее сегодня большая часть представителей бизнеса достаточно положительно оценивают введение НВК, но для государства в целом на первоначальном этапе введения этой модели вполне возможно снижение поступлений в государственный бюджет.

Василий Андрусяк разъяснил слушателям, что налогоплательщиками в данном случае будут юридические лица — резиденты и нерезиденты. Объекты налогообложения делятся на две основные группы: операции по выведению капитала и операции, приравненные к операциям по выведению капитала. В ходе лекции спикер детально проанализировал каждый объект налогообложения НВК.

В частности, к таким объектам относится выплата дивидендов неплательщикам НВК, кроме выплат в виде акций, при условии сохранения пропорций долей акционеров и соответствующего увеличения уставного капитала, а также выплат предприятий и организаций, основанных общественными организациями инвалидов при соблюдении определенных условий.

Следующий объект, на который обратил внимание лектор, — роялти. Кардинально данная операция не будет отличаться от сегодняшнего урегулирования этого объекта в контексте налога на прибыль.

Критические замечания в юридическом сообществе, по словам лектора, сегодня вызывает возможность введения такого объекта налогообложения НВК, как выплаты связанным лицам, находящимся на упрощенной системе налогообложения.

Рассказывая о порядке подачи отчетности, лектор отметил, что предлагается ввести квартальную отчетность, но она будет подаваться при условии наличия у плательщика операций, являющихся объектом налогообложения НВК. При этом для целей применения международных конвенций об избежании двойного налогообложения налог на выведенный капитал будет приравниваться к налогу на прибыль предприятий.

«Маловероятно, что закон о введении налога на выведенный капитал будет принят в текущем году. Но даже если законопроект будет принят, в любом случае будет установлен переходный период для полноценного перехода на новую модель налогообложения», — резюмировал Василий Андрусяк.