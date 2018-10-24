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Детективами НАБУ арестованы менеджеры «Ощадбанка»

24 октября 2018 года Источник:UBR

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали десять человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами «Ощадбанка» на сумму 20 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает UBR.

«Среди подозреваемых — два действующих и одно бывшее должностное лицо «Ощадбанка». В частности, речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»); бывшем начальнике управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (уволился в 2015 году); бывшем начальнике отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (сейчас — глава этого управления госбанка)», – сообщает Антикоррупционное бюро.

Другие подозреваемые — это бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга, а также оценщик, уточняется в сообщении.

По данным следствия, в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний «Креатив», которые вступили в сговор с должностными лицами госбанка, подделали документы для получения кредита на сумму 20 млн долларов США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения денег владельцы «Креатива» вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Потом этими же деньгами они оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

«Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО «Ощадбанк» руководствовались непроверенными, а иногда и поддельными документами, часть из которых создавалась при их же участии. В результате коррупционной схемы из «Ощадбанка» фактически вывели 160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления, что привело к уменьшению активов АО «Ощадбанк» (к ущербу) на сумму 133 млн грн в связи с осуществлением расходов на формирование резерва по этому кредиту», — сообщает НАБУ.

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