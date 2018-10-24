Сегодня 24 октября 2018 года, 12:54

Форум юрисконсультов: автоматизация при разрешении простых вопросов позволит клиенту работать без юрсоветников

Наработка алгоритмов позволит обходиться и без помощи юристов

О том, каким должен быть юрист в бизнесе, рассказала Светлана Романова, директор по правовому обеспечению, член правления ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», в ходе первой панельной дискуссии VI ежегодного форума юрисконсультов.

«Простые вопросы требуют устойчивых системных, автоматизированных решений и процессов, которые могут использоваться неограниченным кругом клиентов легко, быстро и без юриста», — подчеркнула докладчик, пояснив, что автоматизация процесса позволит клиенту работать без помощи юридических советников. Следующие моменты, на которые Светлана Романова обратила внимание, — относительно сложные, комплексные вопросы права, требующие квазистандартных решений с предсказуемым результатом, сбалансированный круг клиентов, задач и времени, ограниченная возможность тиражирования. Решить такие вопросы можно за счет глубокой юридической экспертизы, знания потребностей бизнеса, способности правильно осуществлять коммуникацию и работать в команде.

Кроме того, г-жа Романова рассказала о разработанной в холдинге модели поведенческих индикаторов (компетенций). Их всего девять: мастер юридических решений (юридическая экспертиза), укротитель рисков (управление рисками), генератор идей (поиск нестандартных решений), партнерский сервис (клиентоориентированность), надежное плечо (ответственность), эффективный коммуникатор (навыки коммуникации), учение — свет (самосовершенствование), командный игрок (командная работа), мотивирующий лидер (лидерство). При этом спикер обратила внимание, что руководитель юридического направления должен обладать такими качествами, как лидерство и креативность.

Инна Крушинская, директор юридического департамента FOZZY GROUP, рассказала о бюджетировании юридической функции. «Бюджет — это четкое понимание того, как юридическая служба будет жить весь предстоящий год», — убеждена г-жа Крушинская. По ее мнению, защита бюджета — это сложное явление, причем сложность заключается не только в том, что некоторые позиции необходимо дополнительно согласовывать с руководством.

Модератор сессии Денис Миргородский отметил, что самой эффективной моделью построения юридической службы является построение по принципу юридической фирмы.

Преимущества и недостатки специализации корпоративных юристов проанализировала Анна Мишенкова-Данелюк, начальник юридического отдела ООО «Эпицентр К».

«Подходы к специализации внешних юристов и внутренних юристов совершенно разные», — сообщила она. В крупной компании наиболее эффективна организация правового департамента по специализации юристов. Среди преимуществ специализации спикер выделила автоматизацию процесса, которая в свою очередь приводит к повышению эффективности работы юриста.

Григорий Ситенко, руководитель группы по юридическим вопросам кластера стран Восточной Европы и Беларуси BASF, представил участникам стратегию и тактику взаимодействия с внешними юридическими советниками.

«Юрист в бизнесе — это в первую очередь бизнес-партнер», — напомнил он, обратив внимание, что очень важным фактором является умение четко и лаконично сформулировать решения и донести позицию до собственника бизнеса. «Главая задача юриста — хорошее знание всей модели бизнеса, начиная от производственного процесса и заканчивая ценовым аспектом. Поэтому узкой специализации в этой сфере быть не может», — уверен г-н Ситенко.