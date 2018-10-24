ВС растолковал, как квалифицировать действия солдата, спровоцировавшего пожар

При решении вопроса о квалификации действий по статье 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) суды должны учитывать, что субъектом данного преступления является любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу шестерых пострадавших на решение апелляционного суда.
Об этом передает портал «Судебная власть Украины».
Согласно приговору местного суда сержант был осужден по части 1 статьи 129 УК Украины (угроза убийством) и по части 2 статьи 412 УК Украины (неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества). Так, военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал одному солдату убийством. После этого сержант вызвал пожар в палатке своего подразделения, пламя от которого распространилось на четыре соседние палатки. В результате шесть военнослужащих погибли, одиннадцать – получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также во время пожара была уничтожена оружие, боеприпасы и другое военное имущество.
По части 2 статьи 270 УК Украины военнослужащий был оправдан.
Апелляционный суд оставил судебное решение местного суда без изменений. В свою очередь потерпевшие подали кассационную жалобу, утверждая, в частности, о том, что оправдание осужденного по части 2 статьи 270 УК Украины является неправильным.
Суд первой инстанции исходил из того, что субъектом данного преступления является лицо, на которое возлагаются обязанности по соблюдению соответствующих правил. В связи с тем, что на осужденного следующие обязанности возложены ни были, суд принял решение об отсутствии в действиях последнего состава указанного правонарушения.
Однако коллегия судей КУС ВС не согласилась с таким выводом местного суда, учитывая следующее.
При рассмотрении этого уголовного производства было установлено, что военнослужащий, оставив в палатке рядом с отопительной печью пластмассовую емкость с 20 литрами легковоспламеняющейся вещества, плеснул в топочное отверстие печки это вещество, что обусловило ее резкое возгорание и попадание на указанную пластмассовую емкость и ее вспышку, а в дальнейшем – к пожару во всей палатке.
В статье 187 Закона Украины от 24 марта 1999 года № 548-XIV «Об уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины» отмечается: пожарная безопасность в Вооруженных Силах Украины обеспечивается осуществлением комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения пожара и системой пожарной защиты. Все военнослужащие должны знать и выполнять требования пожарной безопасности и уметь пользоваться средствами пожаротушения. Им запрещается пользоваться неисправными печами, применять для растопки горючие жидкости, оставлять материалы, которые могут гореть, и имущество вблизи печей и сами печи без присмотра.
Кроме того, в соответствии с положениями Кодекса гражданской защиты Украины граждане обязаны выполнять правила пожарной безопасности.
Апелляционный суд оставил без внимания неправильное применение местным судом закона Украины об уголовной ответственности и на доводы апеллянтов не предоставил ответов, которые бы основывались на положениях действующего законодательства в сфере соблюдения правил пожарной безопасности.
ВС отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
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