Сегодня 24 октября 2018 года, 11:18

Форум юрисконсультов: участники обсудили аспекты взаимодействия с внешними советниками

В рамках первой панельной дискуссии, посвященной различным аспектам юридической поддержки бизнеса, на VI ежегодном форуме юрисконсультов Анна Огренчук, управляющий партнер Юридической группы LCF, рассказала, как в судебных спорах внешний юридический советник может стать бизнес-партнером.

«Судебная практика —это не та практика, которая должна начинать отношения инхаус-юриста и внешнего советника», — уверена г-жа Огренчук. Но статистика, по ее словам, говорит об обратном. В частности, докладчик сообщила, что стоимость хозяйственных споров в 2017 году составила 11,5 млрд. долларов США, в связи с чем на любом этапе ведения бизнеса судебные риски должны быть приняты во внимание.

По мнению Анны Огренчук, введение монополии адвокатуры на представительство в судах привело к реализации новых подходов к сотрудничеству между внутренними юристами и судебными советниками. «Мы уверены, что судебный советник — это не просто внешний консультант, это партнер по бизнесу как собственника, так и внутреннего юридического департамента», — резюмировала она.

Денис Миргородский, управляющий партнер АФ «Династия», модератор сессии, поинтересовался о динамике суммы споров последних лет в хозяйственной юрисдикции. Анна Огренчук сообщила, что динамика в денежном эквиваленте практически не меняется, не меняются глобально и категории споров.

Представляя следующего спикера, Денис Миргородский ознакомил участников со статистикой эффективности рассмотрения споров в МКАС или в судах. «По мере роста суммы иска МКАС становится более чем в два раза дешевле, чем в хозяйственных судах с учетом всех инстанций», — подчеркнул он. Кроме того, существенная разница есть и в сроках рассмотрения дел. Тем не менее МКАС может рассматривать только те дела, в которых присутствует иностранный элемент.

Более подробно об эффективности МКАС рассказала Ольга Костышина, советник председателя МКАС при ТПП Украины. По ее словам, не стоит забывать и еще об одном ограничении — наличии арбитражной оговорки в договоре.

Как проинформировала докладчик, около 4% решений обжалуются в государственных судах, при этом отменяется не более 1%. Более того, она уверена, что внутренние юристы — далеко не самое слабое звено, поскольку глубже знают проблему, чем внешние советники.