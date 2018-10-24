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Разрешения на пользование недрами теперь будут продавать через ProZorro

24 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

22 октября с.г. вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины «О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов». Отныне Государственная служба геологии и недр Украины выставлять на электронные аукционы в «ProZorro.Продажи» разрешения на пользование недрами. Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно утвержденным условиям, уже с 24 октября 2018 года проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами осуществляются исключительно в соответствии с Временным порядком, утвержденным указанным постановлением.

Экспериментальный проект по проведению электронных торгов будет продолжаться до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонедра должен предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.

«Главная задача проекта – проверить эффективность открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами, – отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. – Такой подход уже доказал свою эффективность в продаже активов Фонда гарантирования вкладов, коммунального имущества, малой приватизации. Поэтому мы уверены, что эксперимент будет успешным».

Благодаря открытым аукционам на «ProZorro.Продажи» государство и местные общины уже продали активов более чем на 11 млрд грн. «Эксперимент с Госгеонедрами – это один из важных шагов реформы государственных продаж, – добавил и.о. директора ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев. – Сегодня мы продаем и активы банков-банкротов, и металлолом, и объекты малой приватизации. На днях мы утвердили условия пилотного проекта с «Укрзализныцей» о продаже услуг по перевозке грузов. А уже в октябре начнем готовиться к продаже разрешений на пользование недрами».

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