Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 октября 2018 года, 14:40

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Два сотрудника Волынской таможни нанесли ущерб государству на 7 млрд грн

24 октября 2018 года Источник:Finclub

Два должностных лица Волынской таможни нанесли государству ущерб на сумму более 7 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ходе следствия были добыты доказательства, которые подтверждают схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой были задействованы должностные лица таможенных органов ГФС, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики.

В ГПУ отметили, что осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного ввоза на таможенную территорию Украины более тысячи транспортных средств (в том числе автобусы, грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника), которые были растаможены по поддельным документам, что нанесло ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд грн.

Подозреваемые были задержаны 19 октября (в порядке статьи 208 УПК Украины); их причастность к совершению преступлений доказана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 43 (1087) от 23/10/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1087)
Государство и юристы

Открыть окно

Отрасли практики

Охрана, отмена

Судебная практика

Гражданский порядок

Тема номера:

Занятие шеймингом

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом