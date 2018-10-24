Сегодня 24 октября 2018 года, 14:40

Два сотрудника Волынской таможни нанесли ущерб государству на 7 млрд грн

Два должностных лица Волынской таможни нанесли государству ущерб на сумму более 7 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ходе следствия были добыты доказательства, которые подтверждают схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой были задействованы должностные лица таможенных органов ГФС, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики.

В ГПУ отметили, что осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного ввоза на таможенную территорию Украины более тысячи транспортных средств (в том числе автобусы, грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника), которые были растаможены по поддельным документам, что нанесло ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд грн.

Подозреваемые были задержаны 19 октября (в порядке статьи 208 УПК Украины); их причастность к совершению преступлений доказана, решается вопрос об избрании меры пресечения.