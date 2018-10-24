Сегодня 24 октября 2018 года, 14:41

СМИ: парламентские выборы-2019 пройдут по действующему закону

В Верховной Раде Украины сомневаются в принятии избирательного кодекса до парламентских выборов осенью 2019 года. Об этом говорится в материале «РБК-Украина» «Спасайся кто может: где и зачем влиятельные депутаты подбирают себе округа».

Отметим, новый избирательный кодекс, если он будет принят, заставит политиков пересмотреть стратегию на парламентскую кампанию. Все потому, что принятый в первом чтении проект закона предусматривает переход от смешанной системы выборов к открытым спискам. Правда, многие депутаты уверены, что до выборов кодекс не примут.

«В июне придется его завалить и подавать новый. Но проголосовать за это нереально», - уверяет издание один из влиятельных депутатов коалиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей пленарной неделе Рада рассмотрит избирательный кодекс. По словам спикера Рады Андрея Парубия, рабочая группа профильного комитета по вопросам правовой политики уже прошла самую сложную часть поправок к документу.

До этого глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов не исключил разработку нового законопроекта об избирательной реформе.