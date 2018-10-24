Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 октября 2018 года, 14:41

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

СМИ: парламентские выборы-2019 пройдут по действующему закону

24 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

В Верховной Раде Украины сомневаются в принятии избирательного кодекса до парламентских выборов осенью 2019 года. Об этом говорится в материале «РБК-Украина» «Спасайся кто может: где и зачем влиятельные депутаты подбирают себе округа».

Отметим, новый избирательный кодекс, если он будет принят, заставит политиков пересмотреть стратегию на парламентскую кампанию. Все потому, что принятый в первом чтении проект закона предусматривает переход от смешанной системы выборов к открытым спискам. Правда, многие депутаты уверены, что до выборов кодекс не примут.

«В июне придется его завалить и подавать новый. Но проголосовать за это нереально», - уверяет издание один из влиятельных депутатов коалиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей пленарной неделе Рада рассмотрит избирательный кодекс. По словам спикера Рады Андрея Парубия, рабочая группа профильного комитета по вопросам правовой политики уже прошла самую сложную часть поправок к документу.

До этого глава фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов не исключил разработку нового законопроекта об избирательной реформе.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 43 (1087) от 23/10/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1087)
Государство и юристы

Открыть окно

Отрасли практики

Охрана, отмена

Судебная практика

Гражданский порядок

Тема номера:

Занятие шеймингом

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом