Сегодня 24 октября 2018 года, 17:58

ГФС: решение ВС относительно транзита «евробляхи» не повлияет на практику привлечения к ответственности

Государственная фискальная служба утверждает, что постановление Верховного Суда об отмене штрафа собственнику авто с европейской регистрацией — не повод для владельцев таких авто не выполнять требования таможенного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает «УП».

«Указанное постановление касается одного конкретного факта привлечения к административной ответственности», — пишут в ведомстве.

Речь идет о решении ВС от 1 октября 2018 года, которым был отменен штраф «евробляхеру» из-за того, что водителю инкриминировали статью, которую он не нарушал. В частности, в отношении него составили протокол за пользование автомобилем, который ввезен в таможенном режиме «транзит» и таможенное оформление которого не завершено.

Однако суд не увидел признаков правонарушения по части 2 статьи 469 Таможенного кодекса «Неправомерные операции с товарами, таможенное оформление которых не завершено, или с товарами, находящимися на временном хранении под таможенным контролем».

В ГФС утверждают, что такое решение ВС не освободит от ответственности других лиц за нарушение сроков транзитного ввоза и от выполнения требования законодательства при перемещении автомобилей в режимах «транзит» и «временный ввоз».

Речь идет о нарушении статьи 470 ТК (недоставка товаров, транспортных средств коммерческого назначения и документов в орган доходов и сборов назначения, выдача их без разрешения органа доходов и сборов или потеря) и статьи 485 ТК (действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей).