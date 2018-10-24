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Судьи, адвокаты и прокуроры обсудят в пятницу вопрос охраны судов

24 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Вопросы обеспечения охраны судов будут обсуждать председатель Совета судей Украины Олег Ткачук, председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк и председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк на заседании Совета судей Украины 26 октября 2018 года в Верховном Суде (г.Киев, ул. Пилипа Орлика,4А, зал пленумов (кабинет 124) в 10.00.

Позже данный вопрос будет обсуждаться с участием членов Совета прокуроров Украины и Совета адвокатов Украины. Мероприятие состоится также 26 октября с.г. в 14.00 в том же месте. Как сообщают организаторы, это первое совместное заседание представителей органов юридического самоуправления, созванное для поиска эффективных механизмов защиты участников процесса и обеспечения независимости судей.

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