Сегодня 24 октября 2018 года, 17:59

«Дело Moneyveo»: злоумышленники могли использовать открытые данные из ProZorro

Сооснователь украинского стартапа DroneUA Валерий Яковенко оказался среди сотен пострадавших украинцев, от имени которых якобы были взяты кредиты в финансовой компании Moneyveo. Подробности сообщает FinClub.

«Я стал жертвой мошенников. И таких, как я, по данным СБУ, больше 1000 человек. Более того, так попасть может каждый, — сообщил он в своем профиле Facebook. — Интернет-сайт Moneyveo.UA выдал кредит третьим лицам, которые оформили договор на мое имя. Об этом я узнал случайно, открыв похожее на рекламное письмо месячной давности».

Информация, на основании которой выданы фиктивные кредиты, была получена злоумышленниками на ресурсе Prozorro, говорит он.

«Договор открыт по документам, размещенным на сайте Prozorro. Таких, как я, много. Большинство потерпевших — предприниматели, которые работают на платформе государственных закупок, руководители фирм и ответственные лица, которые обязаны размещать сканы своих паспортов в открытом доступе», — подчеркнул он.

Теперь он якобы должен Moneyveo вернуть 9300 грн, его «льготные овердрафты по личным картам испарились», а среди других пострадавших «лица из регионов, ветераны АТО».

Г-н Яковенко предполагает, как выглядит схема: «Кто-то, по всей видимости, из сотрудников Moneyveo в открытом доступе берет персональные данные украинцев. Далее с данными документами оформляется заявка на получение кредита онлайн и, важный момент, в качестве получателя указывается кредитная карта абсолютно левого человека. Сверка соответствия имени в документах и владельца на карте не выполняется. Сумма берется небольшая, пара тысяч гривен, но уже через несколько месяцев она увеличивается в 2-3 раза, за счет драконовских процентов кешевого кредита. Сумма растет с каждым месяцем и в определенный момент становится абсурдной».

Валерий Яковенко уже написал заявление в полицию.

В Moneyveo признают проблему. В комментариях к обсуждению проблемы представитель компании призвал всех, на чье имя были оформлены кредиты без их ведома, написать свои Ф.И.О. и контактный номер телефона на quality@moneyveo.ua».

Как сообщал FinClub, Служба безопасности Украины и прокуратура Киева 9 октября с.г. провели обыск в финансовой компании Moneyveo.

«Начиная с 15.30 в офисе компании Moneyveo проходили следственные действия, организованные СБУ и прокуратурой Киева. После окончания рабочего дня не все работники компании смогли покинуть помещение офиса, и до 22.30 ситуация в офисе была напряженной», — говорили в компании.

Тогда СБУ сообщила, что вместе с ГПУ в рамках начатого уголовного производства разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины для «псевдокредитования». Оперативники установили, что «злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга дельцы подключали представителей коллекторских компаний».

«Сотрудники СБУ задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств. В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок. Продолжаются неотложные следственные действия», — утверждали в СБУ.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов признал, что на площадке ProZorro «все данные открыты». «Речь в посте идет о прямом мошенничестве: тут хоть ставь вотермарк, хоть закрывай фотку, не поможет, это же просто криминал», — написал он в соцсети.

Предложение скрывать данные физлиц, как это происходит в реестре судебных решений, чиновник отклонил: «Это открывает гораздо более прямые и очевидные способы мошенничества в тендерах. Потому мы твердо стоим на идее, что вся информация должна быть открыта».