Сегодня 24 октября 2018 года, 11:17

В Киеве начал работу VI ежегодный форум юрисконсультов

В столичном отеле «Премьер Палас» стартовал VI ежегодный форум юрисконсультов — специализированное мероприятие, рассчитанное на руководителей юридических департаментов компаний. Мероприятие организовано редакцией газеты «Юридическая практика». Генеральный партнер форума — АФ «Династия», экспертный — ЮФ Evris, генеральный партнер церемонии награждения — AO Juscutum.

Корпоративные юристы, представители государственных регуляторов бизнеса, судьи, ведущие адвокаты и внешние юридические советники поделятся своими мнениями о будущем профессии и новых компетенциях инхаус-юристов, актуальной судебной практикой и практикой корпоративного управления, а также практикой в сфере защиты бизнеса.

Как предприятия справляются с последствиями введенной монополии на судебное представительство и какими способами удержать адвокатов в in house — одна из краеугольных тем, вынесенных для обсуждения экспертами форума.

В фокусе внимания первой панельной дискуссии — различные аспекты юридической поддержки бизнеса. Среди заявленных к обсуждению тем — роль внутренних юристов в управлении бизнесом, преимущества и недостатки специализации корпоративных юристов, бюджетирование юридической функции, стратегия и тактика взаимодействия с внешними юридическими советниками.

Завершит мероприятие церемония награждения победителей рейтинга «50 ведущих юридических департаментов Украины» — независимого исследования издательства «Юридическая практика».