Сегодня 24 октября 2018 года, 16:17

Суд признал нарушения в ходе принятия Закона «О рынке электрической энергии Украины»

Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело в порядке письменного производства, принял решение признать противоправными действия и бездействие председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Соответствующее решение было принято по иску народного депутата Алексея Рябчина. В частности, суд признал противоправным бездействие председателя парламента, выраженное в необъявлении, невыставлении на голосование поданных истцом к повторному второму чтению предложений к законопроекту «О рынке электрической энергии Украины» и непредоставлении ему возможности на пленарном заседании выступить по сути. Кроме того, суд признал противоправными действия председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия в виде постановки на голосование предложения перейти к голосованию в целом проекта Закона «О рынке электрической энергии Украины» без завершения рассмотрения всех предложений.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда г.Киева.

Оценив доказательства, суд пришел к выводу о том, что права и интересы, за защитой которых истец обратился в суд, были нарушены. Согласно статье 12 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» народный депутат имеет право законодательной инициативы, порядок внесения изменений к законопроекту на рассмотрение Верховной Рады Украины и порядок их рассмотрения определяются Законом «О Регламенте Верховной Рады Украины» . В соответствии с ним при рассмотрении законопроекта во втором чтении проводится обсуждение каждой статьи в порядке ее нумерации в предложенной профильным комитетом редакции, если не принято решение о рассмотрении законопроекта в другом порядке. Однако, по настоянию инициатора внесения, может быть проведено обсуждение отклоненных главным комитетом предложений, поправок, касающихся этих статей. Согласно Регламенту парламент проводит голосование по каждому предложению, поправке, отклоненной главным комитетом, если на этом настаивает инициатор внесения. После завершения рассмотрения поступивших предложений, поправок к соответствующей статье законопроекта Верховная Рада проводит голосование по статье в целом.

Возможность принятия решения относительно постановки на голосование предложения перейти к голосованию в целом законопроекта без завершения рассмотрения всех предложений к нему соответствующими положениями Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» не предусмотрена, подчеркнул суд.