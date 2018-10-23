Сегодня 23 октября 2018 года, 19:01

О стратегии исследования доказательств слушателям LHS рассказала Анастасия Гурская

В рамках Школы уголовного производства LHS с лекцией на тему «Стратегия определения порядка исследования доказательств» выступила Анастасия Гурская, партнер АО «Клочков и Партнеры».

Эффективность защиты в значительной мере зависит от порядка исследования доказательств. Вместе с тем Уголовный процессуальный кодекс этому важному вопросу посвящает всего одну статью (349) — «Определение объема доказательств, подлежащих исследованию, и порядка их исследования».

Лектор обратила внимание на проблемы применения статьи 349 УПК Украины, которые заключаются в отсутствии надлежащего законодательного или доктринального толкования порядка применения данной нормы, что приводит к разногласию во взглядах и подходах к ее выполнению. Так, в качестве примера нарушения порядка определения объема доказательств лектор назвала следующие возможные ситуации. Например, когда сторона обвинения при решении вопроса об объеме доказательств и порядке их исследования не указывает на имеющиеся конкретные доказательства (протоколы следственных действий, документы, вещественные доказательства или заключения экспертов) для обоснования предложенного ею порядка исследования доказательств, в качестве аргументов для такого отказа в большинстве случаев выступают ссылки на то, что прокурор вправе вообще этого не делать. В противном случае представитель государственного обвинения ограничивается только общими фразами (например, «прошу исследовать доказательства в полном объеме, начиная с допроса обвиняемого», при этом не уточняя, какие именно доказательства следует исследовать, а пытаясь присоединить все тома материалов уголовного производства). В результате таких действий прокурора суд лишается возможности определить конкретный объем доказательств, которые будут исследоваться, и, соответственно, не понимая в полной мере весь объем доказательств, их количество и местонахождение, не может должным образом определить порядок их исследования. «Суды вместо выяснения непосредственно перечня доказательств, который необходимо исследовать, обобщают объем и порядок исследования доказательств, просто указывая их виды: «допрос свидетелей», «письменные доказательства», «вещественные доказательства» и т.п., а это делает невозможным реализацию прав обвиняемого, в частности права на справедливый суд, ведь такое обобщение сужает гарантированные статьей 6 Конвенции и статьями 84–90, пунктом 12 статьи 290 УПК права сторон», — поделилась личным опытом спикер.

Для надлежащей защиты Анастасия Гурская порекомендовала слушателям применять следующий порядок исследования доказательств. В самом начале нужно исследовать письменные материалы дела, затем провести допрос потерпевшего, свидетелей и в самом конце — допрос обвиняемого. Такой порядок представляется наиболее оптимальным не только с точки зрения эффективности защиты, но и с точки зрения рассмотрения дела судом. Указанное обусловлено еще и тем, что при наличии исследованных доказательств, показаний допрошенных свидетелей у стороны защиты появится возможность подготовить стратегию для допроса обвиняемого. Более того, после исследования письменных доказательств суд будет иметь полную информацию об обстоятельствах дела, что позволит должным образом провести допрос свидетелей и обвиняемого. Но иногда конструкцию целесообразно менять, например, при рассмотрении дел о коррупционных правонарушениях лучше сначала допросить заявителя, свидетеля, а затем исследовать документы.

Что касается недопустимости доказательств, то, как отметила лектор, вследствие отсутствия четко определенного перечня доказательств, которые будут исследоваться, сторона защиты лишается возможности реализовать свое право на рассмотрение судом вопроса о так называемых очевидно недопустимых доказательствах, который может быть решен в том числе и на стадии присоединения доказательств. В таких случаях Анастасия Гурская рекомендует требовать от стороны обвинения предоставления перечня доказательств, которые будут приобщаться к материалам дела. Впрочем, такой список доказательств адвокату следует требовать всегда. В данном случае лектор посоветовала ссылаться на часть 12 статьи 290 УПК Украины, которая гласит, что «если сторона уголовного производства не осуществит открытие материалов в соответствии с положениями настоящей статьи, суд не имеет права допустить сведения, содержащиеся в них, как доказательства», и на необходимость выяснения, открывались ли материалы стороне защиты.

Лектор также озвучила позицию ЕСПЧ: «Равенство сторон предполагает, что каждой стороне должна быть предоставлена возможность представлять дело и доказательства, в условиях, которые не существенно хуже условий оппонента («Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands» («Домби Бегеер Б.В. против Нидерландов»), § 33). Следовательно, не может быть тайной, какими доказательствами стороны намерены обосновывать свою позицию».

Анастасия Гурская обратила внимание и на нецелесообразность предоставления доказательств «без ограничений», чем часто злоупотребляют прокуроры. По этому поводу УПК Украины четко определяет, что к материалам уголовного дела суд приобщает предоставленные сторонами документы и другие материалы, имеющие значение для этого уголовного производства (часть 1 статьи 317 УПК). «Несмотря на это, бывают ситуации, когда сторона обвинения пытается приобщить к материалам уголовного дела абсолютно все материалы уголовного производства, не определяя доказательственную значимость каждого из приобщенных документов, что приводит к перенасыщению материалов дела значительным объемом доказательств, которые не имеют никакого доказательственного значения», — резюмировала Анастасия Гурская.