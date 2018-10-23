Сегодня 23 октября 2018 года, 19:02

«К процессу нужно готовиться, поскольку клиент ожидает результата», — уверены Александр Лысак и Ярослав Зейкан

В рамках LHS партнеры ЮК EQUITY Ярослав Зейкан и Александр Лысак провели мастер-класс на тему «Недопустимость доказательств: стратегия и тактика защиты в уголовном процессе».

В ходе лекции Александр Лысак рассказал слушателям о таких важных вопросах, как оценка доказательств на предмет их допустимости, принадлежности и значения для уголовного производства. С принятием в 2012 году Уголовного процессуального кодекса Украины институт доказывания стал более урегулированным. «Мы получили возможность работать с Кодексом, который дает результат», — отметил Александр Лысак.

Так, лектор напомнил, что согласно статье 94 Уголовного процессуального кодекса каждое доказательство оценивается с точки зрения его принадлежности, допустимости, достоверности, а совокупность собранных доказательств — с точки зрения достаточности и взаимосвязи для принятия соответствующего процессуального решения.

Кодекс также предоставил возможность проверять правильность пути получения доказательств. «Нужно помнить, что в украинских реалиях именно на сторону защиты возлагается обязательство собирать доказательства», — подчеркнул лектор.

Большое значение имеет и то, каким образом оцениваются доказательства, в частности, на предмет их допустимости. Лектор привел следующий пример из своей практики. При расследовании преступления, изначально квалифицированного как особо тяжкое, прокурор принял решение о провидении негласных следственных действий. Позже преступление было переквалифицировано как на имеющее среднюю тяжесть. «Возник вопрос: можно ли в преступлениях средней тяжести проводить негласные следственные действия. Разумеется, нет. Я настаивал на том, что в преступлениях средней тяжести негласные следственные действия проводиться не могут», — рассказывает Александр Лысак. Согласно статье 86 УПК доказательство признается допустимым, если оно получено в порядке, установленном настоящим Кодексом, при этом недопустимое доказательство не может быть использовано при принятии процессуальных решений, и на него не может ссылаться суд. Следовательно, доказательства, которые были получены в результате проведения негласных следственных действий, в данном случае не могли быть использованы. «Вся конструкция обвинения, таким образом, была развалена», — резюмировал Александр Лысак.

Адвокат также посоветовал тщательно готовиться к судебному процессу: «Не бывает идеальных дел, но результат зависит от вашей подготовки».

Вторую часть мастер-класса провел Ярослав Зейкан. «Успех в уголовном производстве — признать доказательства недопустимыми» — так начал свое выступление лектор.

Ярослав Зейкан описал УПК Украины как гибридную модель процессуальных систем. С одной стороны, учтена модель американской системы, которая ориентируется на состязательность процесса. С другой — в УПК отображены традиции континентальной системы, ориентируемой на обвинение. При такой системе роль адвоката усиливается. «Он должен использовать все процессуальные возможности, а также искать новые «лазейки» для того, чтобы защитить своего клиента», — подчеркнул Ярослав Зейкан.

Лектор также проанализировал вместе со слушателями LHS практические кейсы относительно оценки доказательств на предмет их допустимости и принадлежности.