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НАПК объясняет, зачем нужны отдельные порядки проверки деклараций сотрудников разных силовых ведомств

24 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предотвращению коррупции разработало и направило на согласование силовым органам проекты порядков проверки деклараций представителей силовых структур отдельно для каждого органа. Об этом сообщил председатель Национального агентства Александр Мангул в эфире «Радио НВ», передает сайт ведомства.

«У нас сегодня есть 10 силовых органов, представители которых подают декларации в закрытый контур, в этих органах. НАПК будет иметь возможность проверять данные декларации после утверждения Национальным агентством соответствующего порядка по согласованию с этими органами,что позволит проводить проверку, не раскрывая информации о принадлежности таких лиц к этим органам. В пятницу мы направили предложения об утверждении 10 порядков проверки деклараций, отдельно для каждого органа, учитывая специфику этих органов. Я рассчитываю на то, что согласование порядков будет ускоренно и у нас будут документы, которые позволят разблокировать работу по проверке декларации таких лиц», — отметил председатель Национального агентства.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» в отношении лиц, принадлежащих к кадровому составу разведывательных органов Украины и/или занимающих должности, пребывание на которых составляет государственную тайну, в частности, в военных формированиях и государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную, разведывательную деятельность, а также лиц, претендующих на занятие таких должностей, меры финансового контроля осуществляются в порядке, определяемом Национальным агентством по согласованию с указанными органами (формированиями).

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