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Десять судей Апелляционного суда Одесской области заявили о давлении со стороны прокуратуры

В Высший совет правосудия 14 августа 2018 года поступило сообщение судей Апелляционного суда Одесской области Олега Гончарова, Натальи Гридиной, Александра Джулая, Руслана Котелевского, Олега Копицы, Альбины Кадегроб, Виталия Мандрыка, Александра Потанина, Вадима Прибылова, Александра Толкаченко о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия. Об этом сказано на портале судебной власти Украины.

В сообщении отмечается, что 27 июля 2018 года от прокурора Одесской области в адрес Апелляционного суда Одесской области поступило письмо о том, что в производстве следователей прокуратуры области находятся материалы уголовных производств по обращениям граждан, в которых отмечалось о постановлении, вероятно, неправосудного судебного решения указанными десятью судьями.

Данная информация, по мнению судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Одесской области, свидетельствует о том, что действия должностных лиц прокуратуры Одесской области по внесению в Единый реестр досудебных расследований сведений являются незаконным вмешательством в деятельность судей и давлением на них.

Судьи отмечают, что в соответствии с требованиями статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины органы прокуратуры осуществляли предварительное расследование уголовных преступлений, подследственным Государственному бюро расследований, до 20 ноября 2017 года.

Из предоставленной прокурором Одесской области информации следует, что сведения о совершении уголовных правонарушений всеми без исключения судьями судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Одесской области внесены в Единый реестр досудебных расследований и в большинстве своем зарегистрированы 17 ноября 2017 года по обращениям граждан, которые не являются участниками (сторонами) уголовных производств, находившихся в производстве судей апелляционного суда.

В своем обращении судьи выражают сомнение в добросовестности заявителей, учитывая их одновременное обращение в прокуратуру Одесской области, а не в другие правоохранительные органы. Кроме того, на искусственность обращения также указывает их одновременная подача в последний день полномочий органов прокуратуры по осуществлению предварительного расследования преступлений, подследственных ГБР, сказано в тексте.

В то же время невыясненными остаются обстоятельства реального существования граждан, обратившихся с жалобами в прокуратуру, и предвзятости следователей прокуратуры при расследовании указанных обращений, поскольку по состоянию на 31 июля 2018 года, то есть в течение восьми месяцев с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований, следователями прокуратуры Одесской области не установлены и не допрошены лица, подавшие заявления, судебные решения и дела не истребованы, никакие следственные действия с судьями Апелляционного суда Одесской области не проводились.

Уже 10 сентября 2018 года в ВСП поступили дополнения к сообщению о вмешательстве в деятельность судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Одесской области, в которых судьи сообщают, что с 31 июля 2018 года — дня, когда судьи обратились с сообщением о вмешательстве в их деятельность, следователи прокуратуры Одесской области вызвали судей для допроса в качестве свидетелей.

«Во время проведения следственных действий судьи ознакомились с идентичными по содержанию и стилистике текстами обращений граждан», — уточняется в сообщении.

«Судьи убеждены, что все заявления анонимные, подготовлены одним лицом или группой лиц, не исключено, что по инициативе отдельных должностных лиц правоохранительных органов, не удовлетворенных принципиальным отношением судей апелляционного суда», — говорится в тексте обращения.

Высший совет правосудия принял решение внести представление Генеральному прокурору Украины о выявлении и привлечении к установленной законом ответственности лиц, которыми допущено бездействие, нарушающее гарантии независимости судей, в отношении судей Апелляционного суда Одесской области.