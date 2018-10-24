Сегодня 24 октября 2018 года, 11:17

Европейская Бизнес Ассоциация озвучила предложения к языковому законопроекту

Бизнес-сообщество поддерживает необходимость урегулирования государственной языковой политики. Однако некоторые его положения требуют уточнений и доработок. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), передает UBR.

«Считаем, что урегулирование такого вопроса, как, например, размер шрифта на этикетке, является вопросом отраслевого законодательства. Ведь размер шрифта может зависеть от особенностей самой продукции. Так, для информирования потребителя на этикетке может применяться как украинский, так и иностранный язык. В то же время разные страны имеют разные требования к маркировке и содержанию информации на этикетке. Поэтому просто перевод текста на этикетке на разные языки не будет обеспечивать предоставление необходимой информации потребителю», — считают в Ассоциации.

Также в проекте закона не урегулирован вопрос языка рекламы, что, по мнению бизнеса, является важным аспектом. Так, если реклама рассчитана на иноязычного потребителя или съемка осуществлялась за рубежом, ее трансляция исключительно на украинском языке может быть непонятной для определенного круга потребителей. Поэтому, например, если говорить о видеорекламе, трансляция с переводом на украинский язык может стать качественной альтернативой.

Кроме того, введение требования относительно перевода пользовательского интерфейса и всей технической документации на украинский язык может привести к задержкам с поставками продукции в Украине и поставить под угрозу поставки некоторых единиц товаров. Компании — члены Ассоциации отмечают, что введение новых требований к маркировке и интерфейсу способно привести к снижению ассортимента некоторых видов продукции до 40%. Также это может стать причиной увеличения стоимости импортных товаров, например, бытовой техники и медицинских изделий для пациентов.

«Считаем, что пользовательский интерфейс и техническая документация могут готовиться на официальных языках Европейского Союза, например на английском. Перевод на государственный язык технической документации следует осуществлять в объеме, необходимом для осуществления проверки товара контролирующими органами», — рекомендуют в ЕБА.

Контроль за использованием государственного языка, согласно законопроекту, должен осуществлять уполномоченный по защите государственного языка путем проведения языковой экспертизы. Предполагается, что данное лицо имеет право беспрепятственно посещать предприятия, получать все документы для проведения языкового инспектирования.

«Однако общий функционал вызывает беспокойство у бизнеса, поскольку существует риск злоупотреблений. Поэтому бизнес-сообщество предлагает детализировать функции такого уполномоченного», — отметили в Ассоциации.