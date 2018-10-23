Сегодня 23 октября 2018 года, 15:50

Институт следственного судьи упростил работу защитникам — адвокат Евгений Рияко

Перед слушателями Legal High School выступил Евгений Рияко, управляющий партнер ЮК «Рияко и Партнеры». Тема его лекции — «Состязательность в уголовном производстве: суть и примеры реализации».

Адвокат рассказал о концептуальных аспектах построения защиты, указав на необходимость понимания всех принципов в комплексе, а также сосредоточился на конкретных тактических приемах.

По его словам, показания можно опровергнуть показаниями других свидетелей, можно допросить свидетеля, показания которого нужно «дестабилизировать». Если четыре часа допрашивать человека, то уже через полтора часа он начнет путаться в показаниях. Существуют разные техники допроса. Человека легко запутать в показаниях, поскольку он просто не может всего запомнить, отметил выступающий. Следует убедиться, знает ли факты свидетель и правильно ли их передает.

При этом лектор обратил внимание на парадоксальную вещь. Иногда на этапе досудебного следствия подзащитному целесообразно отказаться от дачи показаний. «Промолчать бывает иногда очень тяжело», — признает адвокат. Потом уже, после передачи дела в суд и раскрытия материалов пояснения будут иметь более содержательный характер.

Задача более широкого плана — выяснить, откуда взялось то или иное доказательство, отметил Евгений Рияко. Нужно понимать, что не все документы, которые прокуроры хотят приобщить к делу, являются доказательствами. Против этого нужно активно возражать.

Проблемы связаны и с тем, что никто не контролирует действия, проводимые экспертом. Допустим, пакет с ножом передается эксперту, но никто не знает, как этот пакет раскрывается. От того, есть ли на холодном оружии кровь, зависит исход дела. Уголовный процессуальный кодекс Украины должен быть детально прописан и даже «зарегулирован», считает г-н Рияко.

Существование института следственного судьи значительно упрощает работу адвоката. Раньше приходилось направлять кучу жалоб в различные инстанции. Но на практике эти запросы переадресовывались одному и тому же должностному лицу, в результате ответы приходили одинаковые.