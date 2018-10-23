Антимонопольным комитетом Украины обобщена практика по рассмотрению заявлений и дел по признакам совершения органами власти, органами местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий.
В письме изложены подходы к рассмотрению таких действий, описан состав нарушения, приведены примеры принятых центральным аппаратом мер.
Документ доступен по ссылке на сайте АМКУ.
Согласно тексту документа существенным фактором, который может как негативно, так и позитивно влиять на развитие конкуренции на товарных рынках государства, являются решения, действия и бездействие органов власти. «Государство в лице таких органов чаще всего становится одним из наиболее мощных субъектов влияния на большинство товарных рынков. Указанное вызвано тем, что государство одновременно может присутствовать на рынке в роли регулятора, наибольшего потребителя и иногда субъекта хозяйствования», — идет речь в письме.
Состав правонарушения в обязательном порядке должен включать в себя негативные последствия: реальные или потенциальные. «Указанное нашло свое отображение в соответствующей практике Комитета, и решения, которые принимались Комитетом относительно таких органов, всегда содержали отдельный анализ влияния действия или бездействия государственного органа на конкуренцию и вывод о наличии или гипотетической возможности устранения, недопущения, ограничения или искажения конкуренции на рынке».
Отмечается, что во время принятия решений Комитетом учитывается наличие причинно-следственной связи между деянием государственных органов и их потенциальным или реальным влиянием на конкуренцию. «То есть полномочий/делегированных функций должно быть достаточно для наступления или вероятного наступления таких последствий», — уточняется в тексте.
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