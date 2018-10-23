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Устный отказ в предоставлении субсидий является незаконным — Минсоцполитики

23 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

22 октября 2018 года в Министерстве социальной политики Украины состоялось селекторное совещание под председательством заместителя министра социальной политики Украины Ларисы Поповой с руководителями областных и Киевского городского департаментов социальной защиты населения, посвященное изменениям в порядке назначения субсидий и связанными с этим вопросами. Об этом говорится на сайте министерства.

Представители министерства уведомили коллег из регионов об изменениях в порядке назначения субсидий, которые были введены постановлением Кабинета Министров Украины №841, и заслушали информацию от руководителей департаментов соцзащиты о ситуации с переназначением субсидий на новый отопительный период, а также ответили на уточняющие вопросы по новому порядку.

В частности, значительная часть ответственности отныне возложена на комиссии, образованные при местных органах власти, которые будут рассматривать каждый вопрос о назначении или неназначении субсидии в индивидуальном порядке. Нововведения коснулись и расчета суммы субсидии, отныне к сумме доходов домохозяйства не засчитываются алименты, а домохозяйствам, проживающим в одном жилом помещении с разделенными лицевыми счетами, будет назначаться субсидия на их часть отапливаемой площади, если она не превышает установленного норматива.

«Хочу акцентировать внимание всех участников совещания, во-первых, на процессе автоматического назначения субсидий, во-вторых, на работе комиссий, чья задача — помочь людям, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах, получить субсидию. Очень важный вопрос, который волнует людей, — это устный отказ в назначении субсидий. Это недопустимо, каждый человек имеет право подать заявление и декларацию и получить четкий ответ о результатах их рассмотрения. Отдельный вопрос — недопущение очередей, прошу урегулировать свой режим работы таким образом, чтобы предотвратить это явление», — резюмировала Лариса Попова.

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