Сегодня 23 октября 2018 года, 15:50

В середине ноября кандидаты в ВС и Антикоррупционный суд сдадут экзамены

Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила даты проведения квалификационного оценивания во время конкурсов в Верховный Суд (ВС) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и его Апелляционной палаты.

Согласно графику конкурса двухуровневый экзамен для кандидатов в ВС и ВАКС назначен на 12 и 14 ноября 2018 года. В том числе 12 ноября с.г. в течение двух с половиной часов все кандидаты будут сдавать анонимное письменное тестирование, а 14 ноября в течение пяти с половиной часов будут выполнять практическое задание — составлять проект судебного решения соответствующего суда.

Второй частью квалификационного оценивания станут собеседования с кандидатами, успешно сдавшими экзамен. Планируется, что с кандидатами, которые успешно сдадут экзамен в ВАКС, собеседования с участием Общественного совета международных экспертов будут проведены уже в декабре 2018 года — январе 2019 года (включительно). С кандидатами в Верховный Суд собеседования проведут в IV квартале 2018 года — I квартале 2019 года.

По состоянию на 24 сентября 2018 года Комиссия получила 1001 заявление с пакетом документов, из них 659 — на участие во втором конкурсе в Верховный Суд и 342 — в Высший антикоррупционный суд. Сейчас идет процедура допуска этих кандидатов к конкурсным процедурам. С досье всех кандидатов в ВС можно ознакомиться на сайте Комиссии по ссылке, в ВАКС — по этой ссылке.