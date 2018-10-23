Сегодня 23 октября 2018 года, 17:29

Минюст: Украина стала международным лидером по раскрытию сведений о бенефициарных владельцах

Украина является международным лидером во внедрении реформ по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах компаний. Об этом первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова заявила по результатам участия в 18-й Международной антикоррупционной конференции, которая состоялась в Копенгагене. Подробности сообщаются на сайте Минюста.

«Тема прозрачности бенефициарной собственности с каждым годом становится все более глобальной. Очень приятно, что Украина является одним из международных лидеров во внедрении реформ, целью которых является раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцах компаний. Во время сегодняшней конференции, участниками которой являются более тысячи делегатов из разных стран мира, Украину несколько раз упоминали в качестве стандарта реформ в этой сфере», — сказала Елена Сукманова.

Она подчеркнула, что обеспечение прозрачности бенефициарной собственности является эффективным предохранителем и механизмом борьбы с коррупцией, ведь коррупция больше всего боится публичности и прозрачности.

Первый заместитель министра юстиции напомнила, что Украина одна из первых стран Европы на законодательном уровне обязала компании указывать конечных владельцев бизнеса и сейчас сведения об учредителях и конечных бенефициарных собственниках (контролерах) юридического лица находится в онлайн-доступе.

«Сегодня Украина сделала еще один шаг в направлении обеспечения прозрачности бенефициарной собственности — министр юстиции Павел Петренко и заместитель председателя руководящей группы OpenOwnership Маделин МакКэрролл подписали соглашение о получении технической помощи с целью реализации проекта передачи данных о конечных бенефициарах украинских компаний в Глобальный реестр бенефициарных владельцев (реестр OpenOwnership)», — отметила Елена Сукманова.