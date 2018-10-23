Сегодня 23 октября 2018 года, 15:51

Названы причины уменьшения количества жалоб бизнеса на ГФС

В последнее время количество жалоб от налогоплательщиков, поступающих в адрес Совета бизнес-омбудсмена в Украине относительно неправомерных действий Государственной фискальной службы Украины, значительно сократилось. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета во время встречи с представителями ГФС, передает сайт ведомства.

По его словам, за третий квартал этого года в Офис Совета бизнес-омбудсмена поступили 157 жалоб от представителей бизнеса, что в 3,5 раза меньше, чем за IV квартал 2017 года.

Основной причиной такого резкого уменьшения жалоб является урегулирование ситуации с блокировкой налоговых накладных. Поскольку эта проблема практически решена, то бизнес уже не обращается с этими вопросами. Кроме того, сократилось на 17% и количество жалоб по налоговым проверкам.

В свою очередь и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов отметил готовность фискальной службы к сотрудничеству с представителями Совета по решению проблемных вопросов налогоплательщиков.

«Мы уделяем большое внимание сотрудничеству с Советом бизнес-омбудсмена, которое началось еще в 2015 году. С этого времени и по сей день ГФС обеспечено выполнение 95% рекомендаций Совета. Я считаю, что это очень неплохая динамика сегодня», — подчеркнул Евгений Бамбизов.

По его словам, во время встреч представителей ГФС и Совета бизнес-омбудсмена поднимались вопросы, возникающие в работе субъектов хозяйствования, в частности, относительно возмещения НДС, электронного администрирования (СЕА НДС), работы системы СМКОР.

Положительные результаты сотрудничества отметил и г-н Шемета. По его словам, ГФС действительно хорошо выполняет рекомендации Совета бизнес-омбудсмена. По итогам третьего квартала этого года фискальная служба на 3% опережает другие ведомства по выполнению рекомендаций.

Во время встречи представители ГФС и Совета бизнес-омбудсмена рассмотрели вопрос об апелляционном обжаловании решений. Так, Евгений Бамбизов предложил, чтобы все апелляции, которые сопровождаются бизнес-омбудсменом, рассматривались в ГФС коллегиально и по желанию жалобщика при непосредственном участии представителей омбудсмена.