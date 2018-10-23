Сегодня 23 октября 2018 года, 14:15

Новации Кодекса по процедурам банкротства представили в виде инфографики

С принятием Кодекса Украины по процедурам банкротства бизнес получил мощный стимул к развитию и привлечению инвестиций, причем изменения касаются как крупных компаний, так и физических лиц. Об этом пишет Анна Власюк, юрист Офиса Национального инвестиционного совета, в колонкена «ЭП».

Прежде всего речь идет о более высоком уровне защиты прав кредиторов, в том числе по закладным. Активы должников будут продаваться через онлайн-платформы, что обеспечит прозрачность и максимально высокую цену отчужденного имущества. Согласно предварительным подсчетам принятие Кодекса может помочь Украине существенно улучшить позицию в рейтинге Doing Business Всемирного банка — в общем зачете и по показателю «Разрешение неплатежеспособности».

Узнать об основных новациях законопроекта можно из инфографики по ссылке, подготовленной Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.