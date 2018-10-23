Сегодня 23 октября 2018 года, 14:15

Суд счел правомерным привлечение компаний к расследованию деятельности бывших совладельцев «ПриватБанка»

Киевский районный суд Одессы 18 октября с.г. оставил без рассмотрения исковые требования Игоря Коломойского, которыми он пытался заблокировать сотрудничество Национального банка Украины, Министерства финансов Украины и «ПриватБанка» с украинскими и международными компаниями. Об этом сообщает FinClub.

В НБУ отметили, что эти компании были привлечены к финансовому расследованию деятельности бывших совладельцев «ПриватБанка» и юридического сопровождения дел, касающихся национализации банка.

Суд согласился с тем, что Игорь Коломойский, подав этот иск, злоупотреблял своими процессуальными правами и пытался затянуть судебное разбирательство.

Подавая иск в Киевский районный суд к ООО «Телекомпания «АРС» по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации, он пытался искусственно изменить территориальную подсудность исковых требований к другим соответчикам, зарегистрированным в Киеве и за пределами Украины.

Основные и производные требования бывшего акционера «ПриватБанка» имеют разный предмет спора, что свидетельствует об их несвязанности.

Этот иск дублирует уже существующий — гражданское дело по иску г-на Коломойского с идентичными требованиями к НБУ, «ПриватБанку», Минфину и международным советникам находится в производстве Соломенского районного суда Киева с декабря 2017 года.