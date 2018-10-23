Сегодня 23 октября 2018 года, 14:15

В НКРЭКУ считают, что тарифы в отдельных регионах повышались без объективных причин

Тарифы на тепло в регионах Украины в течение 2017—2018 годов повышались необоснованно. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пост главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксаны Кривенко в Facebook.

По ее словам, к такому выводу по результатам мониторинга состояния регулирования тарифов на тепло органами местного самоуправления пришла комиссия, которой регулятор передал соответствующие функции.

«Несмотря на собственные обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ, местные власти в течение 2017—2018 годов их повышали», — отметила Кривенко.

Также подчеркивается, что органы местного самоуправления в отдельных регионах, не дожидаясь объективных причин, повышали тарифы до 50%.