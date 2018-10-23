Сегодня 23 октября 2018 года, 14:15

НАПК проведет полную проверку е-декларации директора ГБР

Нацагентство начало проверки материалов на основании письма прокуратуры

Национальное агентство по предотвращению коррупции начнет полную проверку деклараций, в том числе поданной директором Государственного бюро расследований Романом Трубой. Решение об этом, а также о результатах и продолжении таких проверок принято на заседании Национального агентства, передает сайт ведомства. Национальному агентству поступило письмо от прокуратуры города Киева относительно отображения недостоверных сведений в декларации за 2017 год, поданной г-ном Трубой, который является лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение. Таким образом, указанная декларация подлежит полной проверке. Кроме того, Национальное агентство начнет полную проверку декларации за 2017 год, поданной Михаилом Новиковым, заведующим сектором контроля за оборотом марок акцизного налога Главного управления ГФС в Винницкой области.

Также принято решение о прекращении полной проверки декларации за 2016 год, поданной Михаилом Думихом, временно исполняющим обязанности директора ГП «Санаторий «Збруч».