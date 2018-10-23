Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 октября 2018 года, 14:15

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НАПК проведет полную проверку е-декларации директора ГБР

23 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика
Нацагентство начало проверки материалов на основании письма прокуратуры Нацагентство начало проверки материалов на основании письма прокуратуры

Национальное агентство по предотвращению коррупции начнет полную проверку деклараций, в том числе поданной директором Государственного бюро расследований Романом Трубой. Решение об этом, а также о результатах и продолжении таких проверок принято на заседании Национального агентства, передает сайт ведомства. Национальному агентству поступило письмо от прокуратуры города Киева относительно отображения недостоверных сведений в декларации за 2017 год, поданной г-ном Трубой, который является лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение. Таким образом, указанная декларация подлежит полной проверке. Кроме того, Национальное агентство начнет полную проверку декларации за 2017 год, поданной Михаилом Новиковым, заведующим сектором контроля за оборотом марок акцизного налога Главного управления ГФС в Винницкой области.

Также принято решение о прекращении полной проверки декларации за 2016 год, поданной Михаилом Думихом, временно исполняющим обязанности директора ГП «Санаторий «Збруч».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1086) от 16/10/18 Свежий номер

Международная торговля

№ 42 (1086)
Отрасли практики

Загнать в угол

Резонанс

Активы под угрозой

Судебная практика

Не повод для тождества

Частная практика

Первый посол

Архив голосованийVox Populi

Как вы поступаете с sms-спамом?

Читаю, иногда покупаю рекламируемый товар

Удаляю, не читая

Устраиваю заказчику спама скандал/розыгрыш

Добиваюсь исключения моего номера из рассылки

Обращаюсь в суд

Не получаю / установлен спам-фильтр

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом