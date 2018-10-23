Сегодня 23 октября 2018 года, 12:41

О нюансах планирования налоговой нагрузки слушателям LHS рассказал руководитель практики налогового права ЮК MORIS GROUP Василий Андрусяк

В рамках модуля «Налог на прибыль предприятий» Школы налоговой практики Legal High School Василий Андрусяк, руководитель практики налогового права ЮК MORIS GROUP, рассказал о различных аспектах планирования налоговой нагрузки.

«Сегодня доход в бюджет от налога на прибыль составляет около 4%, что в свою очередь привело к дискуссии о его целесообразности», — отметил лектор.

В то же время, по словам спикера, изменение любой модели налогообложения всегда приводит к стрессовой ситуации в связи со снижением базы налогообложения в первое время.

Переходя непосредственно к вопросу налоговой нагрузки, г-н Андрусяк напомнил, что предприятия несут немалое бремя налогообложения. Он также сообщил, что налоговое законодательство прямо не содержит такого понятия, как «бремя налогообложения». Тем не менее налоговые органы при составлении ежегодного плана-графика налоговых проверок предприятий косвенно все же учитывают этот фактор.

Далее Василий Андрусяк ознакомил слушателей с различными аспектами налогового планирования. «Сегодня при создании бизнеса целесообразно перед запуском четко спланировать работу предприятия с целью уменьшения налоговой нагрузки в законных рамках», — порекомендовал он. Кроме того, в контексте налогового планирования спикер проанализировал такие аспекты, как вид хозяйственной деятельности, система налогообложения контрагентов, прогнозируемый доход, порядок осуществления расчетов и пр.

Как отметил лектор, одним из простых способов оптимизации налоговой нагрузки является разделение компании на компанию собственника (сосредоточены основные активы компании) и компанию операционную (осуществляет непосредственно хозяйственную деятельность). Как правило, у налоговой вопросы возникают именно к операционной компании, обратил внимание спикер. Тем не менее в случае, если эта компания по различным причинам будет закрыта, активы основной компании не пропадут. «Такой простой подход позволит уберечь от больших неприятностей. В то же время нагрузка на бухгалтерскую службу существенно увеличивается», — отметил Василий Андрусяк.

Вторая часть лекции была посвящена порядку исчисления налога на прибыль предприятий. Детально лектор рассказал слушателям об объектах обложения налогом на прибыль, корректировке финансового результата и определении финансового результата по правилам бухгалтерского учета.

«Основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные документы. Для контроля и упорядочения обработки данных на основании первичных документов могут составляться сводные учетные документы», — подчеркнул г-н Андрусяк.

Среди универсальных способов уменьшения базы налогообложения лектор выделил отсрочку доходов. В данном случае речь идет об отсрочке подписания акта приема-передачи товаров/услуг, если это возможно. Следующий способ — замена назначения платежей на основании переписки между контрагентами, при желании — подписание акта сверки и уведомления в банк.

Еще один способ — отображение расходов без первичной документации. «Сегодня законодательство позволяет отображать изменения в бухгалтерском учете на основании бухгалтерской справки», — пояснил лектор.

Кроме того, он рассказал о таких способах, как дробление основных средств, амортизация, использование инструментов совместного инвестирования и пр.

Подводя итоги лекции, Василий Андрусяк напомнил, что обязанность доказывания добросовестности налогоплательщика хотя и возлагается на контролирующие органы, но в существенной мере зависит от самого налогоплательщика.