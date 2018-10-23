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Полиция констатирует снижение числа угонов

23 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

В Украине за последние шесть лет зафиксировано уменьшение количества угонов автомобилей. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение в Facebook первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

Аброськин рассказал, что по итогам работы в 2018 году из-за отсутствия комплексного подхода к организации раскрытия угонов транспортных средств руководитель управления уголовного розыска Национальной полиции в Киеве уволен с занимаемой должности. Кроме того, 27 работников этого же подразделения получили дисциплинарные взыскания.

По его мнению, не все зависит только от оперативных подразделений полиции, в частности, на свободе остаются почти большинство задержанных за угон автомобилей в связи с лояльным законодательством и решениями судей, которые считают, что похитителям место на свободе.

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