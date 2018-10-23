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В Соглашении по Brexit устраняют последние проблемные вопросы

23 октября 2018 года Источник:UBR

Соглашение с ЕС об условиях Brexit готово на 95%. В частности, на саммите в Зальцбурге серьезного прогресса удалось достичь в вопросах безопасности, транспорта и движения услуг. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как сообщает Deutsche Welle, среди вопросов, которые до сих пор не согласованы между Лондоном и Брюсселем, остается ирландская граница. Мэй продолжает сопротивляться предложениям ЕС, чтобы Северная Ирландия и дальше находилась в таможенном союзе.

Между тем ходят слухи о том, что премьер может столкнуться с «бунтом кабинета после того, как она в последнюю минуту призвала министров оказать ей поддержку». На выходных Мэй во время телефонной конференции пыталась заручиться поддержкой всех членов своего правительства перед выступлением в парламенте.

Некоторые из них считают, что премьер делает слишком много уступок ЕС, в частности, соглашаясь с предложением продления переходного периода после Brexit. Не исключено, что в парламенте встанет вопрос вотума недоверия правительству.

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