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Экс-премьер Хорватии осужден из-за наживы на войне

23 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Экс-премьер-министра Хорватии, бывшего лидера партии HDZ Иво Санадера приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. Санадер также должен возместить государству 557 млн ​​долларов, такое решение принял суд в Загребе, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на Reuters.

Политика обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и в получении наживы от войны.

Иво Санадер был заместителем министра иностранных дел в 1993—1995 годах, то есть во время войны. Тогда он представлял правительство Хорватии на переговорах с австрийским Hypo Alpe Adria Bank, по итогам которых банк выдал стране кредит для покупки помещений за рубежом для дипломатических представительств.

31 августа 2011 года Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии (USKOK) выдвинуло обвинения против Санадера, в котором утверждалось, что в 1994—1995 годах он обеспечил подписание кредитного соглашения между хорватским правительством и австрийским банком Hypo Bank на сумму 140 млн австрийских шиллингов и получил за это от банка взятку в размере 5% — 7 млн ​​шиллингов, или около 500 тыс. евро.

Санадер уже отсидел по этому делу три года в тюрьме, начиная с 2012-го, однако тогда Конституционный суд постановил, что Санадера ограничили в праве на справедливый суд, и его выпустили. Его адвокат заявил, что его подзащитный уже отбыл заключение и будет подавать апелляцию.

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