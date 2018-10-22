АО Barristers подписывает Меморандум о партнерстве с ЮК «НОБИЛИ»

22 октября 2018 года ООО «Юридическая компания «НОБИЛИ», в лице управляющего партнера Натальи Тищенко и АО Barristers, в лице председателя Алексея Шевчука подписали Меморандум о партнерстве.
Об этом информирует сайт АО Barristers.
«С целью расширения деловых взаимоотношений, повышения качества и эффективности профессиональной деятельности в сфере права, создания максимально комфортных условий для клиентов, развития юридического бизнеса как для участников настоящего Соглашения, так и других участников рынка оказания помощи, стремясь обеспечить четкость, прозрачность и конструктивность отношений и оптимальный результат сотрудничества, руководствуясь принципом целесообразности объединения усилий для достижения поставленной цели достигли соглашения заключить Меморандум», – говорится в тексте документа.
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