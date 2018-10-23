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Нацкомфинуслуг соглашается с идеей о своей ликвидации

23 октября 2018 года Источник:Finclub

Нацкомфинуслуг поддерживает свою ликвидацию. Об этом говорится в письме в поддержку законопроекта о сплите за подписью руководителей трех регуляторов финансовых рынков.

Регуляторы рынков финансовых услуг — Нацбанк, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг — обратились к главе Верховной Рады Андрею Парубию, премьер-министру Владимиру Гройсману, главе Администрации Президента Украины Игорю Райнину, а также к народным депутатам с просьбой «способствовать включению в повестку дня ближайшей пленарной недели парламента рассмотрение законопроекта №2412а, учитывая его системную важность для развития финансовой системы страны и направленность на исполнение Украиной своих международных обязательств, а также поддержать принятие законопроекта».

В письме, которое подписали и.о. главы НБУ Катерина Рожкова, глава НКЦБФР Тимур Хромаев и глава Нацкомфинуслуг Игорь Пашко, напоминается, что «трансформация и усиление институциональной платежеспособности регуляторов рынков финансовых услуг является составляющей Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках действующей программы с Международным валютным фондом».

Верховная Рада приняла законопроект о сплите в первом чтении еще 7 июля 2016 года.

«Национальный банк и НКЦБФР провели подготовительную работу по имплементации законопроекта и разработали детальный план-график передачи функционала от Нацкомфинуслуг Нацбанку и НКЦБФР», — говорится в письме.

2 октября 2018 года парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

Однако до сих пор документ так и не был рассмотрен в сессионном зале парламента.

Глава НКЦБФР Тимур Хромаев заявил, что «оптимизация системы надзора является важной предпосылкой, которая предоставит возможность повысить качество и эффективность надзора, мобилизовать наши очень ограниченные ресурсы и гармонизировать надзор разных сегментов финансового рынка».

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